Σίσσυ Χρηστίδου: “Οι γυναίκες κρίνονται πιο πολύ για την εξωτερική τους εμφάνιση – Πόσο αποδεκτό θα ήταν να κάνω εκπομπή με γρίζο μαλλί;”

Η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε θέση σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχονται οι γυναίκες για την εξωτερική τους εμφάνιση, με αφορμή όσα αποκάλυψε η Μπέττυ Μαγγίρα σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί της Τρίτης (3/11), υπογράμμισε πως οι γυναίκες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο πολύ πιο αυστηρής κριτικής, επισημαίνοντας μάλιστα πως πολλές φορές τα επικριτικά σχόλια προέρχονται από άλλες γυναίκες.

“Η Μπέττυ μιλά για το κομμάτι που αφορά στην εμφάνιση, είναι πολύ συγκεκριμένα…Αυτά που είπε η Μπέττυ, τα “πώς έγινες έτσι” κτλ, από γυναίκα, είναι πολύ πιο βαριά. Οι άντρες δεν ασχολούνται με αυτά. Πόσο συχνά θα δεις έναν άντρα να γράφει κάτω από έναν άλλο άντρα, “πώς γέρασες έτσι”, δεν είναι στην ίδια ένταση. Οι γυναίκες κρίνονται πιο πολύ για την εξωτερική τους εμφάνιση. Ο άντρας μεγαλώνει, λέμε “εντάξει, έκανε και λίγο κοιλίτσα, του πάνε και τα γκρίζα μαλλιά…”. Ο Παύλος έχει αυτό το γκρίζο μαλλί, φαντάζεστε να το είχα εγώ; Πόσο αποδεκτό θα ήταν με το γκρίζο μαλλί να κάνω εκπομπή; Ας μην είμαστε υποκριτές. Ασχολείται κανείς με τα μαλλιά του Παύλου; Εγώ θα ήμουν φαινόμενο; Βγήκε η Πάμελα Άντερσον άβαφη και έλεγαν όλοι, “που πας έτσι;”, είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

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Υμπεθυμίζεται ότι στη συνέντευξή της στο The 2Night Show, η Μπέττυ Μαγγίρα ανέφερε: “Βέβαια με άγχωσε το θέμα της ηλικίας. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει, όχι να το χάσει. Το διαρκές κυνήγι της νεότητας είναι αγχωτικό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μην ασχοληθώ με αυτό, σε κουράζει να προσπαθείς να διατηρείσαι νέα… Είναι η ψυχή μου νεανική, η διάθεσή μου για τη ζωή. Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια είναι από γυναίκες. Είναι τρομερό. Απαντάω ότι είναι κρίμα μια γυναίκα να μιλάει έτσι για μια άλλη γυναίκα. Μου λένε «Πως έγινες έτσι; Άλλαξες τη μύτη σου; Για καλό στα λέμε!». Για κανένα λόγο δεν θα χολοσκάσω για αρνητικά σχόλια που αφορούν τη δουλειά μου”.