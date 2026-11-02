Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η ανατρεπτική μεταμφίεση για το Halloween – Φωτογραφίες

Έκλεψε τις εντυπώσεις

Ελένη Φουρέιρα: Η ανατρεπτική μεταμφίεση για το Halloween – Φωτογραφίες
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Ελένη Φουρέιρα αποφάσισε να δώσει μια διαφορετική νότα στη φετινή γιορτή του Halloween, επιλέγοντας μια μεταμφίεση που ξάφνιασε ευχάριστα τους θαυμαστές της. Η τραγουδίστρια άφησε για λίγο στην άκρη τις συνηθισμένες εμφανίσεις της και υιοθέτησε ένα look εμπνευσμένο από τον κόσμο του τρόμου.

Την ιδιαίτερη εμφάνισή της αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν την επιλογή της. Συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε να υποδυθεί τον James Patrick March, τον σκοτεινό ιδιοκτήτη του Hotel Cortez, τον οποίο γνωρίσαμε στην πέμπτη σεζόν της σειράς «American Horror Story» μέσα από την ερμηνεία του Evan Peters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Με κοστούμι που παρέπεμπε πιστά στον τηλεοπτικό χαρακτήρα και το χαρακτηριστικό μουστάκι η Ελένη Φουρέιρα ολοκλήρωσε τη μεταμόρφωσή της, αποδεικνύοντας πως δεν διστάζει να απομακρύνεται από την καθιερωμένη εικόνα της και να επιστρατεύει τη φαντασία και το χιούμορ της για τις εμφανίσεις της.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νότης Σφακιανάκης: Έτσι είναι σήμερα ο «Άρχοντας» – Η σπάνια φωτογραφία στα 67α γενέθλιά του
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Έτσι είναι σήμερα ο «Άρχοντας» – Η σπάνια φωτογραφία στα 67α γενέθλιά του

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έγινε 67 ετών και ο ανιψιός του δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα. Η σπάνια εικόνα μετά από χρόνια απουσίας από τη δημοσιότητα.

Ιωάννα Τούνη – Υπόθεση ΜΚΟ: «Δεν θα υπάρχει έλεος αν αποδειχθούν οι καταγγελίες», λέει ο δικηγόρος της
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη – Υπόθεση ΜΚΟ: «Δεν θα υπάρχει έλεος αν αποδειχθούν οι καταγγελίες», λέει ο δικηγόρος της

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τοποθετήθηκε για την υπόθεση της ΜΚΟ που ερευνάται για τη διαχείριση δωρεών προς άρρωστα παιδιά – Τι είπε για την Ιωάννα Τούνη, την πολυτελή ζωή και την εμπιστοσύνη του κόσμου στους εράνους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νότης Σφακιανάκης: Έτσι είναι σήμερα ο «Άρχοντας» – Η σπάνια φωτογραφία στα 67α γενέθλιά του
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Έτσι είναι σήμερα ο «Άρχοντας» – Η σπάνια φωτογραφία στα 67α γενέθλιά του

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έγινε 67 ετών και ο ανιψιός του δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα. Η σπάνια εικόνα μετά από χρόνια απουσίας από τη δημοσιότητα.