Ελένη Φουρέιρα: Η ανατρεπτική μεταμφίεση για το Halloween – Φωτογραφίες

Η Ελένη Φουρέιρα αποφάσισε να δώσει μια διαφορετική νότα στη φετινή γιορτή του Halloween, επιλέγοντας μια μεταμφίεση που ξάφνιασε ευχάριστα τους θαυμαστές της. Η τραγουδίστρια άφησε για λίγο στην άκρη τις συνηθισμένες εμφανίσεις της και υιοθέτησε ένα look εμπνευσμένο από τον κόσμο του τρόμου.

Την ιδιαίτερη εμφάνισή της αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν την επιλογή της. Συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε να υποδυθεί τον James Patrick March, τον σκοτεινό ιδιοκτήτη του Hotel Cortez, τον οποίο γνωρίσαμε στην πέμπτη σεζόν της σειράς «American Horror Story» μέσα από την ερμηνεία του Evan Peters.

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Με κοστούμι που παρέπεμπε πιστά στον τηλεοπτικό χαρακτήρα και το χαρακτηριστικό μουστάκι η Ελένη Φουρέιρα ολοκλήρωσε τη μεταμόρφωσή της, αποδεικνύοντας πως δεν διστάζει να απομακρύνεται από την καθιερωμένη εικόνα της και να επιστρατεύει τη φαντασία και το χιούμορ της για τις εμφανίσεις της.