Νότης Σφακιανάκης: Έτσι είναι σήμερα ο «Άρχοντας» – Η σπάνια φωτογραφία στα 67α γενέθλιά του

Μια σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ήρθε στο προσκήνιο τη Δευτέρα (2/11), ανήμερα των 67ων γενεθλίων του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, απουσιάζει εδώ και περίπου επτά χρόνια από τις νυχτερινές πίστες.

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Ωστόσο, μια νέα φωτογραφία που δημοσίευσε ο ανιψιός του έδωσε στους θαυμαστές του την ευκαιρία να τον δουν ξανά, έστω και μέσα από μια προσωπική οικογενειακή στιγμή.

Την εικόνα και το σχετικό μήνυμα παρουσίασε το NassosBlog, επισημαίνοντας ότι η ανάρτηση έγινε με αφορμή τα γενέθλια του καλλιτέχνη.

Νότης Σφακιανάκης: Η φωτογραφία και οι ευχές του ανιψιού του

Σύμφωνα με το NassosBlog, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με θερμές ευχές.

Στο μήνυμά του εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή του προς τον θείο του, ευχόμενος πάνω απ’ όλα υγεία και αναγνωρίζοντας όσα έχει προσφέρει.

Η ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις του Νότη Σφακιανάκη είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες.

Ο ίδιος δεν διατηρεί την έντονη παρουσία που είχε στο παρελθόν, ενώ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για επιστροφή στη νυχτερινή διασκέδαση.

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Επτά χρόνια μακριά από τις πίστες

Ο Νότης Σφακιανάκης υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους εμπορικότερους και πιο αναγνωρίσιμους λαϊκούς τραγουδιστές της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει επιλέξει να απέχει τόσο από τις ζωντανές εμφανίσεις όσο και από τις δημόσιες τοποθετήσεις.

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Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες και σενάρια για ενδεχόμενη επιστροφή του, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί κάποιο συγκεκριμένο επαγγελματικό σχέδιο.

Τον Ιούνιο του 2026 είχε δημοσιοποιηθεί ακόμη μία σπάνια φωτογραφία του από αεροδρόμιο, η οποία είχε προκαλέσει συζητήσεις για την εικόνα του μετά τη μακρόχρονη απουσία του.

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Οι δύσκολες οικογενειακές στιγμές

Η σημερινή ημέρα έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον τραγουδιστή.

Τον Νοέμβριο του 2025 έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι, ενώ τον Μάιο του 2026 πέθανε και η αδελφή του, Πολυάννα.

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Ο ίδιος έχει επιλέξει να διατηρήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και δεν έχει μιλήσει δημόσια για τις απώλειες αυτές.

Η νέα φωτογραφία, που δημοσιοποιήθηκε με αφορμή τα γενέθλιά του, δεν συνοδεύεται από κάποια ανακοίνωση για επιστροφή στη μουσική σκηνή.

Για τους θαυμαστές του, πάντως, αποτελεί μια σπάνια εικόνα του τραγουδιστή που εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό, παρά την πολυετή απουσία του.