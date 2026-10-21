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Παύλος Σταματόπουλος: “Πήγα σε μπάτσελορ και κοιμήθηκα με τον γαμπρό”

"Χάλια πήγε..."

Παύλος Σταματόπουλος: “Πήγα σε μπάτσελορ και κοιμήθηκα με τον γαμπρό”
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Ο Παύλος Σταματόπουλος το πρωί της Τετάρτης (21/10) μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» για τα μπάτσελορ πάρτι και την απιστία. Ειδικότερα, το θέμα απασχόλησε και συζητήθηκε τόσο από την Σίσσυ Χρηστίδου όσο και από τους συνεργάτες της, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Εγώ σε ένα μπάτσελορ έχω πάει… Χάλια πήγε, κοιμήθηκα με τον γαμπρό», είπε αρχικά ο Παύλος Σταματόπουλος.

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«Όχι, το δωμάτιό μου δεν υπήρχε… Το δικό μας ήταν πολύ mainstream, πήγαμε σε κάτι μπουζούκια…», είπε ο Παύλος Σταματόπουλος, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε: «Εντάξει, παιδιά, μιλάει για τον δικό μου γάμο κι επειδή δεν του έκλεισα δωμάτιο ξενοδοχείου…».

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