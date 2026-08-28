Δημήτρης Κόκοτας: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή

Ο Δημήτρης Κόκοτας οδηγείται σήμερα στην τελευταία του κατοικία με την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του να συγκεντρώνονται για να τον αποχαιρετήσουν. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Μετά το τέλος της τελετής, θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα έχει ζητήσει η κηδεία να πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο, θέλοντας αυτές τις δύσκολες ώρες να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από μια μακρά περιπέτεια με την υγεία του. Για περίπου δυόμισι χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη τον Μάρτιο του 2024, την περίοδο που συμμετείχε στις πρόβες του «J2US».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.