Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Φανερά συγκινημένος ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης – “Δεν το έχω χωνέψει ακόμα”

Στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον φίλο του και να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς του. Ο τραγουδιστής έφτασε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα εμφανώς συγκινημένος. Η απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα τον έχει επηρεάσει βαθιά, καθώς οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από μικρή ηλικία και είχαν μοιραστεί σημαντικές στιγμές τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 3170145

Μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από τον ναό, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. “Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουν τον Δημητράκη μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, είμαι βαθιά λυπημένος”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

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“Συνδεόμασταν από παιδιά, δεν είχαμε κάνει μόνο περιοδείες μαζί, τα πάντα…”, είπε ο Γρηγόρης Μπηθικώτσης για τον Δημήτρη Κόκοτα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, μετά τη μακρά περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία του. Σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκαν στην Αγία Βαρβάρα για να του πουν το τελευταίο «αντίο».