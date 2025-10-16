Σία Κοσιώνη: «Στο σανίδι για καλό σκοπό» – Η ανακοίνωση έκπληξη της anchorwoman του ΣΚΑΪ

Στο θεατρικό σανίδι αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της προσεχώς η anchorwoman του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, συμμετέχοντας στο έργο «Παραδοσιακώς ακατάλληλο».

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια με μία ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο Instagram, κάνοντας γνωστό ότι θα ανέβει στη σκηνή του θεάτρου για καλό σκοπό.

«Στο σανίδι για καλό σκοπό! Μια πρόκληση απροσδόκητη σε ένα έργο «Παραδοσιακώς ακατάλληλο» με την υπογραφή του Γιώργου Λεμπέση. Ευχαριστώ από καρδιάς την θεατρική ομάδα ΘΕΑ.ΣΥ. για την ευκαιρία να ζήσω αυτήν τη μοναδική εμπειρία! Εύχομαι να τους δικαιώσω!

Θα σας περιμένουμε 7-11 Νοεμβρίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών για… γέλιο μέχρι δακρύων! Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της «Γαλιλαίας», της πρότυπης μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας που παρέχει ολοκληρωμένες και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.