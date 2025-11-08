Σία Κοσιώνη: Έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο – «Όταν βγήκα στη σκηνή, ένιωσα πολύ καλά»

Πρεμιέρα στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση «Παραδοσιακώς ακατάλληλο» έκανε η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη. Η παράσταση ανέβηκε από το Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού.

Η anchrowoman του ΣΚΑΪ, υποδήθηκε τον εαυτό της ανατρέποντας τη ροή της ιστορίας στην παράσταση, δίνοντας παράλληλα, ένα απολύτως προσωπικό χρώμα στην μουσική αυτή κωμωδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σας ευχαριστώ πολύ! Ίσως ήμουν πολύ καλή, γιατί είχατε χαμηλές προσδοκίες», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

«Είχα άγχος όλη τη μέρα, αλλά όταν βγήκα στη σκηνή, ένιωσα πάρα πολύ καλά. Το είχα διαβάσει το κείμενο τόσες φορές, που δεν γινόταν να κάνω λάθος. Είναι τρελοί που μου πρότειναν να παίξω στο θέατρο.

Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο από τα όπλα, είναι μια πράξη αντίστασης. Και μέσα από αυτό μπορούμε να περνάμε μηνύματα και πολλές φορές πολύ πιο ισχυρά απ’ ότι σε ένα δελτίο ειδήσεων», πρόσθεσε.