Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απέδειξε για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως εμβληματική fashion icon, πραγματοποιώντας μια θεαματική εμφάνιση στο «New York City Ballet Fall Fashion Gala» το βράδυ της Τετάρτης. Η 60χρονη ηθοποιός, η οποία έφτασε στο κόκκινο χαλί πιασμένη χέρι-χέρι με τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ, επισκίασε κάθε άλλη παρουσία.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέλεξε ένα «γλυπτό» φόρεμα, μία εντυπωσιακή δημιουργία της Ολλανδέζας σχεδιάστριας Iris van Herpen, η οποία φημίζεται για τη χρήση τρισδιάστατων τεχνικών και τη σύνδεση της μόδας με την αρχιτεκτονική.

Ωστόσο, το στοιχείο που έκλεψε κυριολεκτικά τις εντυπώσεις και έκανε την εμφάνιση viral ήταν τα πελώρια μαύρα φτερά αγγέλου που στόλιζαν τους ώμους της και έφταναν μέχρι το πάτωμα.

Η επιλογή αυτή, στο πλαίσιο του «New York City Ballet», ερμηνεύτηκε ως ένας εμφατικός φόρος τιμής στον «Μαύρο Κύκνο» (Black Swan).

Για να ολοκληρώσει το τολμηρό αυτό look, η ηθοποιός επέλεξε να πιάσει τα μαλλιά της σε έναν κομψό κότσο, διατηρώντας το πρόσωπό της λιτό, ενώ φόρεσε μαύρα peep-toe παπούτσια.

Δείτε παρακάτω την εντυπωσιακή της εμφάνιση: