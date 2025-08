Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Αποχαιρέτησε την “Κάρι Μπράντσο” μετά από 27 χρόνια – Το συγκινητικό βίντεο

Μια εποχή ολοκληρώνεται για τους λάτρεις του «Sex and the City», καθώς το sequel της σειράς, «And Just Like That», φτάνει στο τέλος του με την τρίτη σεζόν. Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση προκάλεσε συγκίνηση, ιδιαίτερα στην πρωταγωνίστρια Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Ο δημιουργός της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, ανακοίνωσε την είδηση μέσω μιας ανάρτησης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό: «Με μεγάλη ευγνωμοσύνη ευχαριστούμε όλους τους θεατές που άφησαν αυτούς τους χαρακτήρες να μπουν στα σπίτια και τις καρδιές τους όλα αυτά τα χρόνια».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο την εμβληματική Κάρι Μπράντσο, θέλησε να αποχαιρετήσει τον ρόλο που τη σημάδεψε και αγαπήθηκε από εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η ανάρτηση της ηθοποιού

«Έσπασε καρδιές, τακούνια, συνήθειες. Αγάπησε, έχασε, κέρδισε, σκόνταψε, πήδηξε, απέτυχε και έπεσε σε λακκούβες. Γέρασε, έγινε πιο σοφή. Πήρε τις πιο δύσκολες, τις χειρότερες και τις καλύτερες αποφάσεις. Ταξίδεψε κοντά και μακριά για το καινούργιο, το vintage, τους φίλους και τον έρωτα.

Άλλαξε σπίτια, ζώνες ώρας, φίλους, γνώμη, παπούτσια, μαλλιά, αλλά ποτέ την αγάπη και την αφοσίωσή της στη Νέα Υόρκη. Είχε ραντεβού, ποτά, φίλους, έναν σύζυγο και πραγματικά μεγάλους έρωτες και ρομαντικές σχέσεις. Φώναζε ταξί. Έτρεχε με τακούνια. Και χόρεψε με τον Στάνφορντ.

Είπε την αλήθεια και είπε ψέματα. Δακτυλογράφησε. Αναρωτήθηκε. Έγραψε. Δημοσίευσε. Θρήνησε. Συγχώρεσε. Την έστησαν. Στάθηκε δυνατή. Ξεχώρισε. Αφιέρωσε τον εαυτό της στα καπέλα, τα βιβλία, τα παπούτσια, τους φίλους και την υπόσχεση μιας νέας μέρας στην αγαπημένη της πόλη και στους ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο. Έχει φορέσει ντροπή, υπερηφάνεια, τιμή, αισιοδοξία και κυριολεκτικά αμέτρητα φορέματα, φούστες, τουτού. Κρατήθηκε από χέρια, ελπίδες και τους καλύτερους ανθρώπους», σημείωσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

