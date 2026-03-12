Σάκης Τανιμανίδης: «Η μεγαλύτερη αποτυχία ήταν το “Boom” στον ΣΚΑΪ – Το έκανα για τα χρήματα»

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στην τηλεόραση, τον γάμο του και τη σχέση του με τα χρήματα, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο vidcast «Anestea» με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Η μεγαλύτερη τηλεοπτική αποτυχία

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι υπήρξε ένα τηλεοπτικό project που δέχτηκε μόνο για οικονομικούς λόγους και αποδείχτηκε η μεγαλύτερη αποτυχία του: το τηλεπαιχνίδι «Boom» στον ΣΚΑΪ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελα πάντα να κάνω projects που με γεμίζουν. Ποτέ δεν έκανα πρωινά ή κάτι που θα με φθείρει ως άνθρωπο. Το “Boom” ήταν η μοναδική εξαίρεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιλογή έγινε για να εξασφαλίσει εισόδημα όταν μόλις είχαν γεννηθεί τα δίδυμά του.

Η φιλοσοφία του για την επιτυχία και τα χρήματα

Ο Σάκης Τανιμανίδης υπογράμμισε ότι η επιτυχία δεν ταυτίζεται με τον πλούτο. «Μπορώ να σου δείξω πολλούς δυστυχισμένους πλούσιους και πολλούς ευτυχισμένους που δεν είναι πλούσιοι. Επιτυχία είναι να είσαι ευτυχισμένος με ό,τι σημαίνει αυτό για σένα», είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι ποτέ δεν κυνηγούσε τα χρήματα, τα οποία αποτελούν απλώς αποτέλεσμα της δουλειάς του, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομική μέριμνα για τα παιδιά του.

Ο γάμος και η οικογενειακή ζωή

Ο παρουσιαστής, που πρόσφατα μεταπήδησε από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ, μίλησε και για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα.

«Θέλω να γίνω καλύτερος σύζυγος, να διατηρήσω τον ρομαντισμό και να φλερτάρω τη γυναίκα μου όπως όταν γνωριστήκαμε. Με τα παιδιά και τις δουλειές, η σχέση μπαίνει συνήθως σε τρίτη προτεραιότητα», εξομολογήθηκε.

Ο Σάκης Τανιμανίδης τόνισε ότι η οικογένεια αποτελεί βασική αξία για εκείνον και τη σύζυγό του, όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή τους κάνει χαρούμενους.