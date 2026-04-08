Dragon’s Den: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ με τον Σάκη Τανιμανίδη
Το δημοφιλές επιχειρηματικό ριάλιτι επιστρέφει
Ο ΣΚΑΪ παρουσίασε το νέο τρέιλερ του «Dragons’ Den», με τον Σάκη Τανιμανίδη στο τιμόνι της παρουσίασης.
Το δημοφιλές επιχειρηματικό ριάλιτι επιστρέφει, δίνοντας την ευκαιρία σε τολμηρούς και φιλόδοξους επιχειρηματίες όλων των ηλικιών και επαγγελματικών κλάδων να αναδείξουν και να αναπτύξουν τις ιδέες ή τις επιχειρήσεις τους.
Οι «Dragons» είναι έτοιμοι να επενδύσουν σε προτάσεις με προοπτική, προσκαλώντας όσους πιστεύουν στο project τους να το παρουσιάσουν όχι μόνο μπροστά σε έμπειρους επενδυτές, αλλά και στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.
