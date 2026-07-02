Απόστολος Ρουβάς για Σάκη Ρουβά: «Όταν ήμασταν παιδιά, δε με έπαιρνε ποτέ μαζί του όταν έβγαινε με τους φίλους του»

Ο Απόστολος Ρουβάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και μίλησε τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική του ζωή. Ο αδελφός του Σάκη Ρουβά παράλληλα μίλησε για τα παιδικά τους χρόνια, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι ο ίδιος δεν έχει κληρονομήσει το ταλέντο του στο τραγούδι.

“Το καλό είναι ότι, δε χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1-2 φορές. Ευτυχώς λίγοι το θυμούνται, και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι. Όταν ήμασταν μικροί δε βρισκόμασταν στο ίδιο σχολείο. Όταν ο Σάκης ήταν στο Γυμνάσιο, εγώ ήμουν ακόμη στο Δημοτικό. Δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ζήσω το ποιός έχει περισσότερες κατακτήσεις. Ο Σάκης δε με έπαιρνε ποτέ μαζί του ως μεγαλύτερος αδερφός όταν έβγαινε με τους φίλους του”, είπε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Ρουβάς.