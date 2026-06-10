Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι συγκινημένη γιατί σε αυτό το μαγαζί βγήκα πρώτο ραντεβού και έκανα και τα 40 του άντρα μου»

Δηλώσεις στις κάμερες έκανε η Δέσποινα Μοιραράκη που έδωσε το παρών σε εγκαίνια γνωστού εστιατορίου στην Αθηναίική Ριβιέρα.

Η γνωστή επιχειρηματίας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν εκείνο που είχε κάνει το πρώτο της ραντεβού με τον σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη.

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«Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που είμαι εδώ γιατί όταν πρωτογνώρισα τον αείμνηστο Ναύαρχο, το 2008, το πρώτο μαγαζί που ήρθαμε να φάμε, ήταν εδώ. Όταν έφυγε από τη ζωή, εδώ είχα κάνει και τα 40 του», ανέφερε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Υπενθυμίζεται ότι στη 1 Ιουνίου, η Δέσποινα Μοιραράκη προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της σελίδα στα social media, με αφορμή την επέτειο του γάμου της με τον Γιάννη Κοντούλη.

«Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την απόλυτη ευτυχία. Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: “Σε ευγνωμονώ Θεέ μου!”. Έζησα ένα όνειρο. Και όμως, δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος.

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω. Ορκιστήκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα. 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί, στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη. Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε, ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω…Χάρη σε εσένα, μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ο σύζυγος της Δέσποινας Μοιραράκη έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουνίου 2022, μετά από «μάχη» που έδινε με τον καρκίνο.