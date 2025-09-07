Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Πύρρος Δήμας: Ο γιος του Βίκτωρας παντρεύτηκε στην ίδια εκκλησία με τους γονείς του (Φωτογραφίες & Βίντεο)

H επιλογή του ναού έκανε την τελετή πιο ιδιαίτερη

Πύρρος Δήμας: Ο γιος του Βίκτωρας παντρεύτηκε στην ίδια εκκλησία με τους γονείς του (Φωτογραφίες & Βίντεο)
Την εκλεκτή της καρδιάς του παντρεύτηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας, ο Βίκτωρ Δήμας, γιος του πολυολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Στην τελετή που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου έδωσαν το παρόν πλήθος φίλων και συγγενών. Ο Πύρος Δήμας εμαφνώς συγκινημένος παρακολουθούσε τον γιο του να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Σύμφωνα με το odigos-pierias.gr, στην ίδια εκκλησία είχε γίνει και ο γάμος του Πύρου Δήμα. Το ζευγάρι δέχθηκε ευχές, ενώ, η τελετή ξεχώρισε για τη λιτότητα και τη ζεστασιά της.

Δείτε εικόνες

