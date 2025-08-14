Πόπη Χριστοδούλου: Σε ποιες σειρές είχε παίξει – Είχε ξανασυνεργαστεί με τη “Ζουμπουλία” μετά το “Παρά Πέντε”

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, που αγαπήθηκε μέσα από τον διπλό ρόλο της Μάρθας και Ρίτσας στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Πάρα Πέντε».

Την τραγική είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο καλός της φίλος Παναγιώτης Καποδίστριας, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

Η Πόπη Χριστοδούλου καταγόταν από τον Πειραιά και είχε μεγαλώσει στη Νίκαια. Φοίτησε στο 10ο Γενικό Λύκειο Πειραιά και στη συνέχεια πήρε την απόφαση να ακολουθήσει το μεγάλο της όνειρο και να γίνει ηθοποιός. Έτσι, σπούδασε στη Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου.

Στη συνέχεια, η ταλαντούχα ηθοποιός η Πόπη Χριστοδούλου άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας πολλούς μικρούς ρόλους σε σειρές στην τηλεόραση. Παράλληλα, ασχολήθηκε και με το θέατρο, αλλά δοκιμάστηκε και στη σκηνοθεσία.

Τα τελευταία χρόνια δίδασκε στη σχολή «Tabula Rasa», του φίλου της, Παναγιώτη Καποδίστρια. Μάλιστα, ανάρτηση για τον θάνατό της έκανε και η σχολή, όπου δίδασκε.

«Και έρχεται ξαφνικά εκείνη η ώρα, που θα πρέπει να πεις ακόμα ένα αντίο… Αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που δίδασκε με πάθος υποκριτική στη σχολή για πάνω από δέκα χρόνια. Μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Που χειροκροτούσε στις πρόβες τους για να τους δίνει δύναμη. Που ήξερε τα λόγια πριν από εκείνους και γέμιζε την αίθουσα με την ενέργειά της. Που ήξερε να λέει τη σωστή κουβέντα την κατάλληλη στιγμή. Η Πόπη Χριστοδούλου δεν ήταν απλώς καθηγήτρια. Υπήρξε κομμάτι της ψυχής της “Tabula Rasa” για πολλά χρόνια κι έτσι θα τη θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι, Πόπη… Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που άφησες πίσω σου…», έγραφε η σχετική ανακοίνωση.

Οι σειρές στις οποίες πήρε μέρος:

7 θανάσιμες πεθερές: Η sixties πεθερά 2009 Mega

7 θανάσιμες πεθερές: Η Συριανή πεθερά 2007 Mega

Safe sex: Επιχείρηση Βασίλης 2006 Mega

Εργαζόμενη γυναίκα: Η νοσοκόμα 2010 ΑΝΤ1

Καλές δουλειές 2014 ΑΝΤ1

Σπίτι Είναι… 2019 Alpha

Στο Παρά 5 2005 Mega

Στο ράφι…: Η πηνελόπεια γεροντοκόρη 2013 E TV

Στο ράφι…: Το πλούσιο γεροντοπαλίκαρο 2013 E TV

Τρίχες 2014 ΑΝΤ1

Φόνοι στο Καμπαναριό 2023 Alpha

Κινηματογραφικές ταινίες, στις οποίες συμμετείχε:

Μια φορά και ένα… μωρό 2011

Νήsos 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού 2011

Σε ποια σειρά είχε ξαναπαίξει με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Αξίζει να σημειωθεί πως η Πόπη Χριστοδούλου, που στη σειρά «Στο Πάρα Πέντε» υποδύθηκε τις δίδυμες υπηρέτριες της Ντάλιας (Σμαράγδα Καρύδη), είχε ξανασυνεργαστεί στη συνέχεια με τη Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου).

Πιο συγκεκριμένα, είχαν παίξει μαζί σε ένα επεισόδιο της κωμωδίας «Φόνοι στο καμπαναριό» του ALPHA, όπου πρωταγωνιστούσε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.