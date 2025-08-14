Πόπη Χριστοδούλου: Τι είχε αποκαλύψει για τον ρόλο της “Μάρθας – Ρίτσας” στο “Παρά Πέντε” (βίντεο)

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, η οποία είχε γίνει ευρέως γνωστή μέσα από τη σειρά του Mega “Στο Παρά Πέντε“.

Την τραγική είδηση του χαμού της ανακοίνωσε με μια ανάρτηση στο Facebook ο καλός της φίλος Παναγιώτης Καποδίστριας, στη σχολή του οποίου δίδασκε η ηθοποιός τα τελευταία χρόνια.

Η Πόπη Χριστοδούλου, στην αγαπημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, υποδυόταν τις δίδυμες καμαριέρες της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου, για λογαριασμό της οποίας παρακολουθούσαν τα σίριαλ που δεν προλάβαινε να βλέπει η ίδια στην τηλεόραση.

Μάλιστα, επειδή η Ντάλια μπέρδευε συνεχώς τα ονόματά τους, αυτές τα είχαν γράψει πάνω στις ποδιές τους, ώστε αυτή να τα βλέπει και να φωνάζει την καθεμία με το όνομά της.

Πριν από περίπου δύο χρόνια, μιλώντας στην εκπομπή “Πάμε Δανάη”, η Πόπη Χριστοδούλου είχε αποκαλύψει πως ούτε οι ίδιοι δεν γνώριζαν από την αρχή πως ο ρόλος της στο “Παρά Πέντε” θα ήταν διπλός.

“Η πρόταση ήταν ξαφνική, καθώς στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός.

Ήξερα ότι είχα το ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή” είχε πει και είχε προσθέσει:

“Η πιο έντονη σκηνή ήταν όταν έπρεπε να γίνω Ντάλια. Είχα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί είχα κι ένα πρόβλημα υγείας. Σε μια άλλη σκηνή, δεν έβρισκαν φόρεμα στα μέτρα μου και από πίσω ήταν όλο ανοικτό”.

Δείτε όσα είχε δηλώσει:

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε λάβει επίσης μέρος και στη σειρά “7 Θανάσιμες Πεθερές” και “Safe Sex”, αλλά και στην ταινία “Νήσος”.