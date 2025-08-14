Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Νέα απώλεια για την παρέα του “Παρά Πέντε”

Ακόμα ένα τραγικό γεγονός έρχεται να βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου.

Η ηθοποιός είχε ξεχωρίσει μέσα από τον διπλό ρόλο της ως «Μάρθα» και «Ρίτσα» –τις δίδυμες υπηρέτριες της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου– στη σειρά «Στο Παρά Πέντε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου, Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος ήταν και αυτός που έκανε γνωστή την άσχημη είδηση.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.

Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια;

Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δε θες να τελειώσει… Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ…

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου.

Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα άλλα θα στα πω μετά.

Καληνύχτα…» έγραψε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από περίπου δύο χρόνια, μιλώντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», η Πόπη Χριστοδούλου είχε αποκαλύψει πως ούτε οι ίδιοι δεν γνώριζαν από την αρχή πως ο ρόλος της στο «Παρά Πέντε» θα ήταν διπλός.

«Η πρόταση ήταν ξαφνική, καθώς στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήξερα ότι είχα το ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή» είχε πει και είχε προσθέσει:

«Η πιο έντονη σκηνή ήταν όταν έπρεπε να γίνω Ντάλια. Είχα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί είχα κι ένα πρόβλημα υγείας. Σε μια άλλη σκηνή, δεν έβρισκαν φόρεμα στα μέτρα μου και από πίσω ήταν όλο ανοικτό».

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε λάβει μέρος και στη σειρά «7 Θανάσιμες Πεθερές» και «Safe Sex» αλλά και στην ταινία «Νήσος».