Ο Πιρς Μπρόσναν, ο διάσημος ηθοποιός που γνωρίσαμε ως James Bond, εμφανίζεται αγνώριστος στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, με τίτλο “Giant“.

Στην ταινία, ο Μπρόσναν υποδύεται τον Μπρένταν Ίνγκλ, τον Ιρλανδό προπονητή πυγμαχίας που βοήθησε τον Νασίμ Χαμέντ να φτάσει στην κορυφή του αθλήματος.

Για τις ανάγκες του ρόλου, ο 70χρονος ηθοποιός έχει υποστεί μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση, αφήνοντας πίσω του το γοητευτικό και λαμπερό του προφίλ και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν εμφανίζεται με άσπρα μαλλιά, ρυτίδες και γυαλιά, ενώ φοράει φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

