Πέτρος Φιλιππίδης: Ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα των καταγγελλουσών για αύξηση της ποινής του

Νέα τροπή λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, καθώς σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, αποκαλύφθηκε μια καθοριστική απόφαση του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των καταγγελλουσών, οι οποίες ζητούσαν την αναίρεση της εφετειακής απόφασης με σκοπό την αυστηροποίηση της ποινής του ηθοποιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 8 έτη κάθειρξης για δύο απόπειρες βιασμού, χωρίς ελαφρυντικά. Ωστόσο, το Εφετείο μετέτρεψε την ποινή σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή, αφήνοντάς τον ελεύθερο.

Η πλευρά των θυμάτων προσέφυγε στον Άρειο Πάγο επιδιώκοντας την αύξηση της ποινής, μια κίνηση που τελικά δεν τελεσφόρησε.

Η δικηγόρος του ηθοποιού, Κική Πακιρτζίδου, επιβεβαίωσε την εξέλιξη μιλώντας στην εκπομπή του STAR, διευκρινίζοντας πως η αίτηση αναίρεσης των καταγγελλουσών απορρίφθηκε.

«Πράγματi οι καταγγέλλουσες είχαν κάνει αίτηση στον Άρειο Πάγο για να κάνουν αναίρεση. Απορρίφθηκε η απόφαση σχετικά με την μεγαλύτερη ποινή. Το μόνο που ισχύει είναι η αναίρεση του δικού μας αιτήματος», δήλωσε η δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη.