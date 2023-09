Ο Βρετανός ηθοποιός David McCallum πέθανε τη Δευτέρα (25/9) σε ηλικία 90 ετών στη Νέα Υόρκη και ο θάνατός του αποδίδεται σε φυσικά αίτια.

«Ήταν ο πιο ευγενικός, χαλαρός, υπομονετικός και στοργικός πατέρας. Έβαζε πάντα την οικογένεια πάνω από τον εαυτό του. Ανυπομονούσε για κάθε ευκαιρία να επικοινωνήσει με τα εγγόνια του και είχε έναν μοναδικό δεσμό με το καθένα από αυτά. Αυτός και ο μικρότερος εγγονός του, ο 9χρονος Γουίτ, βρίσκονταν συχνά στη γωνία ενός δωματίου σε οικογενειακά πάρτι και κάνανε βαθιές φιλοσοφικές συζητήσεις» έγραψε στην ανακοίνωση η οικογένειά του.

David McCallum, the British-born actor who broke hearts in 1960s cult 📺 show 'The Man From U.N.C.L.E.,' has died at 90, US media reported Monday.

He featured in 1963 classic 'The Great Escape' and was known to modern audiences for his role in 'NCIS'

