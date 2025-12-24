Peaky Blinders: Αποκαλύφθηκε το teaser για την ταινία που περιμένουν οι φαν

Τέσσερα χρόνια μετά το συγκινητικό αντίο στην οικογένεια Shelby, η πιο τρομερή εγκληματική συμμορία του Μπέρμιγχαμ επιστρέφει στο νέο teaser για το «Peaky Blinders: The Immortal Man».

Ως συνέχεια της επιτυχημένης σειράς θα λειτουργήσει η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 06 Μαρτίου και από 20 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σίκουελ φέρνει ξανά τον Κίλιαν Μέρφι στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι στο σύμπαν του «Peaky Blinders». «Φαίνεται πως ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου… Είναι πολύ ικανοποιητικό που συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του “Peaky Blinders”. Αυτό είναι για τους fans», είχε δηλώσει ο Μέρφι για την επιστροφή του, τον Ιούνιο του 2024.

Εκτός από τον Κίλιαν Μέρφι, η Σόφι Ραντλ αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο της αδελφής του Τόμι, Άντα Θορν, ενώ οι Στίβεν Γκρέιαμ και Νεντ Ντένεχι επιστρέφουν επίσης ως σύμμαχοι της οικογένειας Shelby, Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, αντίστοιχα. Το καστ περιλαμβάνει ακόμη τους Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν, Τιμ Ροθ και Τζέι Λάικεργκο.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία σε αρκετά επεισόδια της σειράς. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2022, έπειτα από έξι σεζόν. Δημιουργός της σειράς είναι ο Βρετανός σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ.