Πασχάλης Τερζής: Εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με αναπνευστικά προβλήματα

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου για τον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή Πασχάλη Τερζή, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρουσίασε ξαφνική αδιαθεσία με αναπνευστικά προβλήματα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους οικείους του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Kατερίνα», ο Πασχάλης Τερζής συνοδευόταν από τη σύζυγό του και έναν στενό οικογενειακό φίλο. Αμέσως μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο, οδηγήθηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, όπου υποβλήθηκε σε έναν πλήρη κύκλο προληπτικών εξετάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Πασχάλης Τερζής: «Έχει κάποια κινητικά προβλήματα αλλά δεν είναι καθηλωμένος» λέει ο Γιώργος Λιάγκας

Πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα

Ευτυχώς, η παραμονή του στο νοσοκομείο διήρκεσε λίγες μόνο ώρες, καθώς οι γιατροί έκριναν πως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, δίνοντάς του το πράσινο φως για να επιστρέψει στο σπίτι του με συγκεκριμένες οδηγίες.

Πηγές από το περιβάλλον του καλλιτέχνη διαβεβαιώνουν πως ο Πασχάλης Τερζής είναι πλέον πολύ καλά στην υγεία του και αναρρώνει στην αγκαλιά της οικογένειάς του.

Ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, ζώντας μόνιμα σε ένα κτήμα μεγάλης έκτασης έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου φροντίζει με μεράκι το προσωπικό του μποστάνι και απολαμβάνει τη θαλπωρή με τα εγγόνια του.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: