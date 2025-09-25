Πάρις Ρούπος: Έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους του κύματος μίσους προς εμένα

Με ανακοίνωση του ο Πάρις Ρούπος πήρε θέση για την απόλυση του από την Pizza Fan, ενώ όπως τόνισε έχει ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, με μια μακροσκελής ανακοίνωση που δημοσίευσε στα social media ο Πάρις Ρούπος αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν μετά τα σχόλια του για την ελληνική σημαία κάτι το οποίο έφερε την απόλυση του από την εταιρεία όπου εργάζεται σταθερά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πάρι Ρούπου:

Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, μου ανακοινώθηκε από την Pizza Fan, την εταιρεία όπου εργάζομαι σταθερά εδώ και 5 έτη, η λύση της σύμβασής μου, κοινώς απόλυση.

Στην οποία εταιρεία, σημειωτέον, μού έγινε πρόσληψη με την ιδιότητα του κωμικού, για την παραγωγή εβδομαδιαίου content.

Aφορμή της απόλυσης ήταν η μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube.

Τα περισσσότερα με περιεχόμενο συκοφαντικό και απειλητικό, προς την εταιρεία και προς εμένα.

Στις εκπομπές αυτές προβλήθηκε και σχολιάστηκε καταλλήλως απόσπασμα από την stand-up comedy εμφάνισή μου στο πλαίσιο του “Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2025” στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, όπου είπα κάποια αστεία με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Η φύση των αστείων, όπως συνηθίζεται, διαστρεβλώθηκε και ερμηνεύτηκε με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συντηρητικά alt-right αφηγήματά τους.

Το βίντεο αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συσπείρωση των κλασικών εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων του ίντερνετ και διοχετεύθηκε στις εν λόγω εκπομπές, από όπου έγινε κάλεσμα δωσιλογικού και στοχοποιητικού χαρακτήρα από τους παρουσιαστές, για “ενοχλητικό σπαμ” παντός είδους προς την εταιρεία και μποϊκοτάζ, με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση μου από αυτή, και με σαφείς αναφορές, όπως “να μου κόψουν το ψωμί”, “να πεινάσει” κλπ.

Ταυτόχρονα φυσικά με την παραδοσιακή πλέον τακτική επίθεσης με σχόλια και προσωπικά μηνύματα με απειλητικό/υβριστικό χαρακτήρα και με υποκίνηση βίας, σε όλα μου το σόσιαλ.

Η κίνηση αυτή έγινε από ανθρώπους που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με κάθε ευκαιρία για την “ελευθερία του λόγου”, αρκεί ο λόγος αυτός να είναι αποκλειστικα ο βαθιά μισαλλόδοξος δικός τους.

Με τη στάση τους απλά επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο των αστείων που ειπώθηκαν στη συγκεκριμένη παράσταση.

Η εταιρεία δυστυχώς ενέδωσε σε αυτές τις πιέσεις, αφήνωντας έτσι περιθώριο για αντίστοιχες εκδικητικές πρακτικές από τα ίδια στοιχεία στο μέλλον για την ίδια αλλά και για όποια άλλη εργοδοσία επιθυμήσουν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και κανονικοποίηση αυτών.

Με μία ανακοίνωση αρκετά προβληματική που στο περιέχομενο της αναίρει την ίδια της την απόφαση, συντάσσεται με τα ακροδεξιά τρολλ και δεν προφυλάσσει τον εργαζόμενο.

Εν έτει 2025, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες εργοδοτικών εκδιώξεων για πολιτικά φρονήματα με εργαζόμενους να γίνονται έρμαια του νεοφασιστικού οχετού.

Στο ίντερνετ μπορεί να βρίσκουν εύκολο έδαφος οι σύγχρονοι δωσίλογοι και φασίστες.

Ο φασισμός όμως νικιέται στους δρόμους, στις γειτονιές και καθημερινά μέσα μας.

Ενημερώνω και δημόσια ότι έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα.

Ευχαριστώ τους/ις συναδέλφους (από τη σκηνή του stand-up comedy και μη) για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και τη στήριξη, τα media που δημοσιοποίησαν το ζήτημα και πήρανε θέση, καθώς και όλους/ες που βρίσκεστε αλληλέγγυοι/ες σε αυτό.

Η τέχνη δε στοχοποιείται και δεν τιθασεύεται.

Και για όσους ακόμα απειλούν, ξέρετε όντως πού θα μας βρείτε. Στις σκηνές.

Αυτές δε μπορείτε να μας τις πάρετε.

Καλώ όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κάθε άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό σε στήριξη.

Είναι κάτι που αφορά εμένα σήμερα. Αλλά εσένα αύριο.

Δε φοβόμαστε. Προχωράμε όπως πάντα, και καλή μας τύχη,

Πάρις Ρούπος

ΥΓ: Στα σχόλια παραθέτω links των προαναφερθέντων καναλιών και λογαριασμών που υποκίνησαν όλη αυτή την επίθεση καθώς και την ανακοίνωση της εταιρείας.