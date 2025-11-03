Πάνος Σκουρολιάκος: «Ήταν μεγάλη επιθυμία του Σμαραγδή ο “Καποδίστριας”»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Δευτέρας (03.11) ο ηθοποιός Πάνος Σκουρολιάκος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Γιάννη Σμαραγδή για την ταινία «Καποδίστριας», που αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

«Εμένα η σχέση μου με τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάει από το ιστορικό Χαίρε Τάσο Καρατάσο και μετά σε όλες τις άλλες τις δουλειές του. Είναι μία σπουδαία δουλειά αυτή. Ξέρω το σενάριο, είδα γυρίσματα», σημείωσε.

«Ήταν μεγάλη λαχτάρα του Σμαραγδή ο Καποδίστριας, παρότι τον δυσκολέψανε πολύ τα κατάφερε. Η ταινία είναι έτοιμη και θα τη δούμε. Εγώ δε θα σας πω για τον ρόλο μου ακριβώς, αλλά κάνω έναν βοσκό που δεν ξέρει τον Καποδίστρια, αλλά είναι Καποδιστριακός και ξαφνικά τον συναντά. Από τα πολύ ωραία κομμάτια που σεναρίου», ανέφερε ο ηθοποιός.