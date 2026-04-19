Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ξεκίνησε την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο με οδηγό τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική, χτίζοντας μια αξιόλογη καριέρα ως τραγουδιστής. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στα τηλεοπτικά δρώμενα μέσα από τη σταθερή του συνεργασία με τη Ναταλία Γερμανού, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπητά μέλη της ομάδας της. panagiotis_ruff / Instagram

Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές του

Γεννημένος στις 3 Ιανουαρίου 1980, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης σήμερα διανύει το 46ο έτος της ηλικίας του. Μεγάλωσε στο Περιστέρι Αττικής, ενώ η καταγωγή του είναι από τις Κρηνίδες Καβάλας. panagiotis_ruff / Instagram

Παρά την κλίση του προς τις τέχνες από πολύ μικρή ηλικία, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης έθεσε ως προτεραιότητα τη μόρφωσή του. Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου, σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί πλήρως με το τραγούδι.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στο «Eurostar»

Η πρώτη του ουσιαστική επαφή με το ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό έγινε το 2004 μέσα από την ΕΡΤ και το μουσικό reality «Eurostar».

Στόχος της συγκεκριμένης εκπομπής ήταν η ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να ξεχωρίζει από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του για τη σκηνική του παρουσία.

Αν και η συμμετοχή του προέκυψε σχεδόν τυχαία, μετά από παρότρυνση μιας φίλης του τραγουδίστριας, ο Παναγιώτης κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό και να κατακτήσει την 4η θέση. panagiotis_ruff / Instagram

Aμέσως μετά την συμμετοχή του στο «Eurostar» δέχθηκε πρόταση συνεργασίας από τον Γιάννη Πλούταρχο και υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη μεγάλη δισκογραφική εταιρεία Minos EMI.

Την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision εκείνη την εκπροσώπησε τελικά ο Σάκης Ρουβάς με το τραγούδι “Shake It”, κατακτώντας την 3η θέση στην Κωνσταντινούπολη.

Η συνεργασία του με τη Ναταλία Γερμανού

Η τηλεοπτική πορεία του Παναγιώτη Ραφαηλίδη απέκτησε νέα δυναμική όταν εντάχθηκε στην ομάδα της Ναταλίας Γερμανού, μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2014 στην εκπομπή «Namaste» του Epsilon.

Η επιτυχημένη αυτή συνύπαρξη συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται!» στον Alpha. Στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας έμπειρος συνεργάτης που φέρει μια θετική και ισορροπημένη αύρα στο πάνελ.

«Δόξα τω Θεό, είναι η όγδοη χρονιά που συνεχίζεται η εκπομπή, ο λόγος είναι ότι προσαρμόζεται στα δεδομένα. Δεν έχει νόημα να πω αν έχω καλές σχέσεις με την Ναταλία, είμαστε 10 χρόνια μαζί στην τηλεόραση. Και στις γιορτές ακόμα ανταλλάσσαμε ιδέες και μηνύματα, δεν σταματάει η Ναταλία.

Τι να προσθέσω σε αυτά που δήλωσε, ό,τι είπε η Ναταλία, είναι παράλογο όταν όλα είναι καλά μετά ξαφνικά αλλάζει αυτό, είναι οξύμωρο. Εγώ τα κακά μυαλά τα αγνοώ και προσπαθώ να μην τα ακούω. Για εμένα είναι αμήχανο να ανοίγει αυτός ο διάλογος γιατί είναι όλοι άνθρωποι που αγαπώ», έχει δηλώσει ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

Ο θάνατος του αδελφού του που τον συγκλόνισε

Σε ηλικία μόλις 2,5 ετών, ο γνωστός καλλιτέχνης βίωσε την τραγική απώλεια του μεγαλύτερου αδελφού του, γεγονός που βύθισε την οικογένειά του στο πένθος. Αυτή η ξαφνική απώλεια τον άφησε μόνο του, σημαδεύοντας ανεξίτηλα τα παιδικά του χρόνια.

«Έχασα τον αδελφό μου… Έχω ακόμη δύο αδελφές που ήρθαν μετά. Είχαμε έναν χρόνο διαφορά, εγώ ήμουν 2,5. Ήρθε αυτή η απώλεια στο σπίτι μας, οπότε μοιραία ήρθε η στεναχώρια, η μαυρίλα, τα πήγαινέ‑έλα στο νεκροταφείο. Η ξαφνική εξαφάνιση του αδελφού με τον οποίο συνυπήρχα, έπαιζα.

Δεν ξέρω αν τα παιδιά έχουν μηχανισμούς που απωθούν μνήμες, γιατί δεν αντέχουν μάλλον να τις διαχειριστούν, αλλά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως, είναι σαν να ξύπνησα μια μέρα στο νηπιαγωγείο. Πέρασα πολλά χρόνια από τη ζωή μου νιώθοντας ενοχές, ότι δεν μου αξίζουν πολλά πράγματα και έτσι πορεύτηκα, μη διεκδικώντας πράγματα. Όταν κατακτούσα κάτι με την αξία και τη δουλειά μου, ένιωθα πως τα έκλεψα και δεν μου ανήκαν», έχει εξομολογηθεί ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.

