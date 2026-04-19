Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κυρίαρχοι οι «ερυθρόλευκοι» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Προηγούνται 2-0 των «πρασίνων»

Ο Ολυμπιακός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ μετά από τραγικό λάθος του Γεντβάι που σέρβιρε γκολ στον Μάρτινς στο 33ο λεπτό με τον Πορτογάλο να κάνει το 1-0.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ροντινέι να γράφει το 2-0.