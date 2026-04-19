Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Το βιογραφικό του γνωστού ηθοποιού

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ένας από τους πιο πολυδιάστατους ηθοποιούς της γενιάς του με σημαντική πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, είναι πανέτοιμος να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές του

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1976 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε και σήμερα είναι 49 ετών. Προέρχεται από μια οικογένεια με καλλιτεχνικές επιρροές, καθώς θεία του ήταν η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός Λουίζα Μελίντα.

Τα πρώτα του σχολικά χρόνια τα πέρασε στον Πειραιά, αποφοιτώντας από την Ελληνογαλλική Σχολή Saint Paul, μια εμπειρία που, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, του άνοιξε τους ορίζοντες μέσω της επαφής με τις ξένες γλώσσες.

Η πορεία του προς την υποκριτική σφραγίστηκε από τη φοίτησή του στην ιστορική Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», από όπου και αποφοίτησε.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά και αργότερα, δεν σταμάτησε να εξελίσσεται παρακολουθώντας πλήθος σεμιναρίων από σημαντικούς δασκάλους, όπως ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και η Λυδία Κονιόρδου, ενώ συμμετείχε και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κέντρου Αρχαίου Δράματος «Δεσμοί».

Παράλληλα με την υποκριτική, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης καλλιέργησε συστηματικά και τις μουσικές του ικανότητες, κάνοντας μαθήματα φωνητικής με τη Χαρά Κεφαλά.

Τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα

Στα πρώτα του χρόνια, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης συνεργάστηκε με κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς, όπως το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), συμμετέχοντας σε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στην Επίδαυρο.

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην τηλεόραση, η πρώτη του εμφάνιση έγινε στη σειρά “Η συκοφαντία του αίματος”, ενώ ακολούθησαν συμμετοχές σε παραγωγές όπως η “Σαν Χειμωνιάτικη Λιακάδα” και οι “Μυστικές διαδρομές”.

Σύντομα, άρχισε να χτίζει ένα αναγνωρίσιμο προφίλ μέσα από guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς σειρές, όπως το “Άκρως οικογενειακόν”, ο “Κόκκινος κύκλος” και οι “Επτά θανάσιμες πεθερές”.

Η καθιέρωσή του στο κοινό ήρθε λίγο αργότερα, με τους ρόλους του στις επιτυχημένες σειρές “Βέρα στο δεξί”, “Λούφα και παραλλαγή” και στο πρόσφατο “Το σόι σου“.

Η σχέση με την Λένα Δροσάκη, το διαζύγιο & ο γιος τους

Η προσωπική ζωή του Αλέξανδρου Μπουρδούμη απασχόλησε έντονα τα φώτα της δημοσιότητας μέσα από τη σχέση του με την επίσης καταξιωμένη ηθοποιό Λένα Δροσάκη. Το ζευγάρι ξεκίνησε την κοινή του πορεία το 2018 και ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το καλοκαίρι του 2020, λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο καρπός του έρωτά τους. NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, οι δύο καλλιτέχνες επέδειξαν σπάνια αλληλοϋποστήριξη, ειδικά κατά την περίοδο των καταγγελιών στο πλαίσιο του ελληνικού #MeToo, με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη να στέκεται στο πλευρό της συζύγου του.

Τον Ιούλιο του 2020, η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τη γέννηση του γιου τους, Αναστάση. Ο ερχομός του παιδιού άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητες του ηθοποιού, ο οποίος σε πολλές συνεντεύξεις του έχει περιγράψει την πατρότητα ως τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής του.

Παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης φροντίζει να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στον μικρό Αναστάση, τονίζοντας πως η ανατροφή του αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του.

«Το ήθελα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Αν ήμουν πιο μικρός, δεν ξέρω αν θα το βίωνα όπως τώρα. Είμαι προσαρμοστικός. Πάω με το κύμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφήνω τα πράγματα στην τύχη τους. Ακούω τις ανάγκες του γιου μου, τον ακολουθώ, όμως δεν είμαι φίλος του. Σε καμία περίπτωση. Είμαι ο μπαμπάς του και κύριο μέλημά μου είναι να είμαι προστατευτικός», έχει δηλώσει ο ηθοποιός στο BOOM.

Την άνοιξη του 2023, η είδηση του χωρισμού του με την Λένα Δροσάκη μετά από τρία χρόνια γάμου αιφνιδίασε το κοινό.

Το διαζύγιο του ζευγαριού εκδόθηκε σε κλίμα χαμηλών τόνων, με τους δύο ηθοποιούς να διατηρούν μια αξιοπρεπή και πολιτισμένη σχέση για χάρη του παιδιού τους. NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Ένα διαζύγιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άκουσα μία λέξη που αντιπροσωπεύει όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αναίμακτο. Όντως, δεν είναι τίποτα αναίμακτο σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και να έχουμε συμφωνήσει να το τελειώσουμε, ακόμα και εκεί είναι δύσκολο. Η πρόθεση όμως είναι… επειδή είμαστε οικογένεια, θα είμαστε για πάντα οικογένεια.

Καλώς ή κακώς, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πορευτούμε με αυτό. Από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι δύσκολη, ειδικά στην αρχή γιατί υπάρχει θυμός, υπάρχει κάποιος που είναι πληγωμένος, κάποιος περισσότερο, κάποιος λιγότερο. Εκεί έρχεται μια προσωπική διαδικασία που οφείλουμε ως γονείς να συγχωρέσουμε εμάς, μετά τον άλλον και μετά να πορευτούμε μαζί. Αυτό θέλει χρόνο να συμβεί. Οπότε στην αρχή ήταν δύσκολα τα πράγματα», έχει εξομολογηθεί για το διαζύγιό της η Λένα Δροσάκη.

Επίσης στο παρελθόν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης υπήρξε σε σχέση με την Αλεξάνδρα Χαζτηγεωργίου, με την οποία έφτασαν ένα βήμα πριν τον γάμο. Ωστόσο, το ζευγάρι τελικά τράβηξε χωριστούς δρόμους, παρόλο που θεωρούνταν ένα από τα πιο ταιριαστά κι ευτυχισμένα της ελληνικής showbiz.

Η απώλεια του αδελφού του

Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ζωή του Αλέξανδρου Μπουρδούμη ήταν η ξαφνική απώλεια του αδελφού του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

«Έχασα τον αδερφό μου και έπρεπε να παίξω κανονικά στην παράσταση. Το έμαθα πέντε λεπτά πριν βγω στη σκηνή. Δεν ήταν ξαφνικός θάνατος, γιατί τον περιμέναμε, αλλά η παράσταση έπρεπε να γίνει. Οι άλλοι είχαν πιο πολύ άγχος από μένα. Έχαναν τα λόγια τους, έπεφταν κάτω… Είχαν το άγχος να με προστατεύσουν. Εγώ έπαιξα κανονικά τον ρόλο μου.

Με πόνεσε πολύ ο θάνατος του αδελφού μου από καρκίνο. Ήταν πλήγμα. Έχω αντιμετωπίσει και άλλους θανάτους στην οικογένειά μου, η απώλεια όμως ενός νέου ανθρώπου είναι αξεπέραστη. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει δικό της άνθρωπο, που να μην έχει περάσει, είτε έχοντας κερδίσει είτε χάσει τη μάχη, απ’ αυτήν τη μάστιγα», έχει δηλώσει ο ηθοποιός σε συνεντεύξεις του.