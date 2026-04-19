Δωροθέα Μερκούρη – Το βιογραφικό της γνωστής ηθοποιού και μοντέλου με την ιταλική φινέτσα

Η Δωροθέα Μερκούρη, η ηθοποιός με την ξεχωριστή ιταλική φινέτσα, είναι πανέτοιμη να εντυπωσιάσει το κοινό και την κριτική επιτροπή με τη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar». Κόρη Ιταλού πατέρα και Ελληνίδας μητέρας, η ίδια αποφάσισε φέτος να μας δείξει τις ικανότητές της στο σόου μιμήσεων του Antenna.

Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές της

Η Δωροθέα Μερκούρη γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1974 στο Τορίνο της Ιταλίας και σήμερα είναι 51 ετών. Είναι μισή Ελληνίδα (από την πλευρά της μητέρας της) και μισή Ιταλίδα (από την πλευρά του πατέρα της).

Παρά το διάσημο επίθετό της, έχει διευκρινίσει σε συνεντεύξεις της ότι δεν έχει συγγένεια με τη Μελίνα Μερκούρη, αν και συχνά την αποκαλούν «Ελληνίδα Σοφία Λόρεν» λόγω του παρουσιαστικού της.

Όσον αφορά την εκπαίδευσή της, η Δωροθέα Μερκούρη ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία να ασχολείται με τον χορό, ο οποίος αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα ενασχόλησή της με τις τέχνες.

Σε ηλικία 17 ετών ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως μοντέλο, αλλά σύντομα αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της στην Αμερική.

Στα 18 της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να συνεχίσει τις σπουδές της στον χορό, ενώ παράλληλα άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής στο περίφημο HB Studio.

Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα στο μόντελινγκ

Η πορεία της Δωροθέας Μερκούρη στον χώρο του μόντελινγκ ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν στα 17 της χρόνια την ανακάλυψαν στην Ελλάδα. Χάρη στη μεσογειακή ομορφιά της και την εκφραστικότητά της, έγινε γρήγορα περιζήτητη, κοσμώντας τα εξώφυλλα των μεγαλύτερων ελληνικών περιοδικών μόδας.

Στο εξωτερικό, η καριέρα της απογειώθηκε, με την ίδια να συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους μόδας και να συμμετέχει σε διεθνείς καμπάνιες. Η «ιταλική» αύρα της και η κλασική ομορφιά της την έκαναν να ξεχωρίζει σε μια εποχή που το μόντελινγκ αναζητούσε πρόσωπα με έντονη προσωπικότητα και κινηματογραφικό αέρα.

«Όλα στο modeling ήταν τέλεια, ήμουν πολύ τυχερή. Στην εποχή μας οι αμοιβές ήταν πολύ ψηλές, μπορούσες να ζήσεις άνετα. Από τους Έλληνες σχεδιαστές λατρεύω τον Βασίλη Ζούλια. Είμαστε σαν αδέρφια. Έχω κάνει αρκετά πράγματα που νιώθω περήφανη στο εξωτερικό. Είναι δύσκολο να κάνεις διεθνή καριέρα, αν δεν έχεις την προφορά να παίξεις σε ταινίες», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της.

Η ενασχόλησή της με την υποκριτική

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Δωροθέας Μερκούρη έγινε το 1999 με τη συμμετοχή της στην αμερικανική ταινία μικρού μήκους «Madame Zander», ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στην καλτ ελληνική ταινία «Η επίθεση του γιγαντιαίου μουσακά» του Πάνου Κούτρα.

Στην πορεία της, ξεχώρισε για τη συμμετοχή της σε διεθνείς παραγωγές, όπως η αμερικανική κωμωδία «And She Was…», όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Burt Young, και η ιταλική ταινία «Che ne sarà di noi».

Στην Ελλάδα, μια από τις πιο εμπορικές της επιτυχίες ήταν ο ρόλος της στην ταινία του Νίκου Περάκη «Η Λίζα και όλοι οι άλλοι» το 2003.

Παράλληλα με τον κινηματογράφο, έχει εργαστεί και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Αν μ’ αγαπάς» αλλά και σε διεθνή projects όπως η σειρά «Anna German», όπου υποδύθηκε τη θρυλική Dalida.

Ο έρωτας, ο γάμος & το διαζύγιο με τον Ward Stegerhoek

Η προσωπική ζωή της Δωροθέας Μερκούρη ήρθε στο προσκήνιο μέσα από τον γάμο της με τον Ολλανδό κομμωτή των διασήμων, Ward Stegerhoek. Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν την περίοδο που εκείνη ζούσε και εργαζόταν στη Νέα Υόρκη, διανύοντας την πιο δημιουργική της φάση στον χώρο του μόντελινγκ.

Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και σύντομα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ δημιούργησαν και μια πολύ όμορφη οικογένεια.

Το ζευγάρι ολοκλήρωσε την προσωπική του ευτυχία όταν απέκτησε τις 2 κόρες του, την Ηλέκτρα και την Γκάια, οι οποίες αποτελούν μέχρι σήμερα την απόλυτη προτεραιότητα της ζωής της Δωροθέας. Η Δωροθέα Μερκούρη μαζί με την Γαία / NDP PHOTO

«Περνάγαμε πολύ ωραία μαζί. Είναι Ολλανδός, δεν ήθελε τη γυναίκα στο σπίτι. Όταν όμως έκανα την Ηλέκτρα, αισθάνθηκε και λίγο παραμελημένος. Φύγαμε αρκετά χρόνια μετά από τη Νέα Υόρκη. Ήρθε και ο σύζυγός μου εδώ, το προσπαθήσαμε.

Εγώ όμως δεν μπορούσα άλλο να μένω στην Αμερική, ήθελα να μείνω στην Ευρώπη. Ο πρώην σύζυγός μου είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει, έχει μεγάλη καριέρα στην Αμερική, δεν θα άφηνε τη δουλειά του για να πάει σε μια άλλη χώρα», έχει εξομολογηθεί η Δωροθέα Μερκούρη για τον πρώην σύζυγό της.

Η σχέση με τις δύο κόρες της

Επειδή η Δωροθέα μεγάλωσε τις κόρες της ουσιαστικά μόνη της μετά το διαζύγιο, η σχέση τους δεν έχει το κλασικό στυλ «μαμά και παιδιά», αλλά είναι πιο ελεύθερη.

Η ίδια έχει πει πολλές φορές ότι δεν ήθελε να τις πιέζει ή να τις ελέγχει, γι’ αυτό και τις άφησε από νωρίς να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, να ταξιδέψουν και να ζήσουν στο εξωτερικό για να μάθουν να είναι ανεξάρτητες. Η Γαία Μερκούρη μαζί με τον πατέρα της Η Δωροθέα Μερκούρη με την Ηλέκτρα

«Και οι δύο κόρες μου προσπαθούν να μην με δυσκολεύουν. Και μπράβο τους που ανέχονται τους γονείς που έχουν. Είναι καλύτερες από εμένα και από τον μπαμπά τους. Εάν τα παιδιά δεν είναι το εξελιγμένο μας μοντέλο, κάτι έχει πάει λάθος», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο People η Δωροθέα Μερκούρη.