Λιοσίων: «Αν είχε σκοτωθεί το παιδί, θα με έσωνε η συγγνώμη;» ξεσπά ο πατέρας της ανήλικης που παρασύρθηκε από μηχανή

Στο γεγονός ότι δεν θέλει καμία συγγνώμη από τα άτομα που εμπλέκονται στην παράσυρση της κόρης του στη Λιοσιών στέκεται ο πατέρας της ανήλικης.

«Στην εντατική είναι σε καταστολή. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνας γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία, έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, έχει στην κλείδα στον δεξί ώμο. Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Είχε εσωτερική αιμορραγία, τρεις φιάλες αίματος της μεταγγίσανε» ανέφερε μιλώντας στο MEGA για να προσθέσει:

«Όχι δε θέλω συγγνώμη. Αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Αν εμένα μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα με έσωνε η συγγνώμη; Θα μου το έφερνε πίσω η συγγνώμη; Ή αν μείνει ανάπηρη σε όλη της τη ζωή για τον α, β λόγο; Tι να την κάνω τη συγγνώμη, τρώγεται η συγγνώμη;».

Από την πλευρά της, η μητέρα της 16χρονης μιλώντας στο STAR ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι.

Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα».