Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Παρόντες η οικογένεια Βαρδινογιάννη και ο Αλέξης Τσίπρας στο ιστορικό ντέρμπι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Στο τελευταίο ντέρμπι στην ιστορική έδρα του συλλόγου
Ιστορικό είναι το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το βράδυ της Κυριακής 19/4.
Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν είναι το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που πραγματοποιείται στην ιστορική έδρα των «πρασίνων» καθώς, από τη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ ενώ στη συνέχεια θα μπει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.
Το παρών στην αναμέτρηση έδωσε και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια είναι στο γήπεδο δίπλα στην ομάδα, ενώ στις εξέδρες βρίσκεται και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης.
Παράλληλα, για μια ακόμη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί αγώνα του Παναθηναϊκού.
