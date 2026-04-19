Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Παρόντες η οικογένεια Βαρδινογιάννη και ο Αλέξης Τσίπρας στο ιστορικό ντέρμπι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ιστορικό είναι το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το βράδυ της Κυριακής 19/4.

Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν είναι το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που πραγματοποιείται στην ιστορική έδρα των «πρασίνων» καθώς, από τη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ ενώ στη συνέχεια θα μπει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Το παρών στην αναμέτρηση έδωσε και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια είναι στο γήπεδο δίπλα στην ομάδα, ενώ στις εξέδρες βρίσκεται και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης.

Παράλληλα, για μια ακόμη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί αγώνα του Παναθηναϊκού.