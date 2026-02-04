Παγκόσμια ημέρα καρκίνου: 8 αστέρες του Χόλιγουντ που έδωσαν την δική τους μάχη και νίκησαν

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, υπενθυμίζοντάς μας ότι η έγκαιρη πρόληψη και η ψυχική δύναμη είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στη νόσο. Στη λαμπερή βιομηχανία του θεάματος, εκεί όπου η εικόνα μοιάζει συχνά αψεγάδιαστη, πολλοί πρωταγωνιστές χρειάστηκε να δώσουν τη δική τους, πολύ προσωπική μάχη έξω από τα κινηματογραφικά πλατό.

Διαβάστε παρακάτω τις ιστορίες οκτώ ανθρώπων που κοίταξαν το «θηρίο» στα μάτια και κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα της ζωής.

Η Angelina Jolie και το μήνυμα για την πρόληψη

Η περίπτωση της Angelina Jolie άλλαξε τα δεδομένα στον τρόπο που η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται την κληρονομικότητα.

Παρόλο που η ηθοποιός δεν νοσησε με την παραδοσιακή έννοια, το 2013 αποκάλυψε πως υπεβλήθη σε προληπτική διπλή μαστεκτομή καθώς έφερε το γονίδιο BRCA1, το οποίο της έδινε 87% πιθανότητες να νοσήσει.

Η θαρραλέα απόφασή της έκανε χιλιάδες γυναίκες να προχωρήσουν σε γενετικά τεστ, δημιουργώντας το λεγόμενο «Angelina Effect».

Ο Hugh Jackman και η μάχη κατά του μελανώματος

Ο Αυστραλός σταρ έχει δώσει επανειλημμένες μάχες με το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου του δέρματος.

Από το 2013, ο Hugh Jackman έχει υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις στη μύτη και το σώμα του, φροντίζοντας κάθε φορά να ανεβάζει φωτογραφίες με επιδέσμους στα social media, προτρέποντας τους πάντες να φοράνε αντηλιακό.

Robert De Niro: Η νίκη μέσω της έγκαιρης διάγνωσης

Το 2003, ο θρυλικός ηθοποιός διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε ηλικία 60 ετών.

Ήταν εξαιρετικά τυπικός με τις ιατρικές του εξετάσεις και επειδή ο καρκίνος εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο, ο Robert De Niro ανάρρωσε πλήρως και επέστρεψε στη δουλειά πιο δυνατός από ποτέ, αποτελώντας το ζωντανό παράδειγμα πως ο τακτικός έλεγχος σώζει ζωές.

EPA / CLEMENS BILAN / POOL

Ο Michael Douglas και η μάχη με τον καρκίνο του φάρυγγα

Ο Michael Douglas συγκλόνισε το 2010 όταν ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο του φάρυγγα σε τέταρτο στάδιο.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις εξαντλητικές θεραπείες που τον έκαναν αγνώριστο για ένα διάστημα, ο ηθοποιός βγήκε νικητής και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις δυσκολίες της ανάρρωσης, καταρρίπτοντας τα ταμπού που συνοδεύουν τη νόσο.

«Ο καρκίνος με έκανε ελεύθερο άνθρωπο. Πλέον εκτιμώ την οικογένεια και τους φίλους μου σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο», έχει δηλώσει ο διάσημος ηθοποιός.

Η μάχη της Cynthia Nixon με τον καρκίνο του μαστού

Η αγαπημένη «Miranda» του Sex and the City διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2006, σε ηλικία 40 ετών, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής μαστογραφίας.

Η διάσημη ηθοποιός Κράτησε τη μάχη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι να ολοκληρώσει τις θεραπείες της, και έκτοτε αφιέρωσε τη ζωή της στον ακτιβισμό, πιέζοντας για δωρεάν προληπτικούς ελέγχους σε όλες τις γυναίκες.

Ο Ben Stiller και το τεστ που του έσωσε τη ζωή

Ο δημοφιλής κωμικός αποκάλυψε το 2016 ότι δύο χρόνια πριν είχε διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο του προστάτη, χωρίς να έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα.

Ο Ben Stiller δηλώνει μέχρι σήμερα πως η εξέταση PSA ήταν αυτή που τον έσωσε από τα χειρότερα, προτρέποντας τους άνδρες να μην αμελούν το ραντεβού τους με τον γιατρό ακόμα κι αν νιώθουν υγιείς.

«Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το ερώτημα αν θέλεις να ζήσεις ή αν θέλεις να διασφαλίσεις ότι η σεξουαλική σου ζωή θα είναι η καλύτερη δυνατή, επέλεξα να απαλλαγώ από τον καρκίνο και να δω τι θα συμβεί», έχει αναφέρει για την δική του μάχη με τον καρκίνο.

H Kathy Bates νίκησε τον καρκίνο 2 φορές

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα καρκίνου, θυμόμαστε και την περίπτωση της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, η οποία είναι το απόλυτο σύμβολο ανθεκτικότητας.

Η Kathy Bates νίκησε τον καρκίνο των ωοθηκών το 2003 και τον καρκίνο του μαστού το 2012. EPA / JILL CONNELLY

Σήμερα, παλεύει με το λεμφοίδημα (παρενέργεια των χειρουργείων) και μιλάει ανοιχτά για τις αλλαγές στο σώμα της, δίνοντας φωνή σε χιλιάδες γυναίκες που προσπαθούν να συμφιλιωθούν με τη νέα τους εικόνα μετά την περιπέτεια της υγείας τους.

«Βρείτε το θάρρος να βγείτε έξω και να ζήσετε τη ζωή σας… το να κρύβεστε στο σπίτι θα κάνει τα πράγματα χειρότερα για το σώμα και το μυαλό σας», έχει τονίσει η διάσημη ηθοποιός.

Ewan McGregor: Η ελιά που δεν έπρεπε να αγνοηθεί

Ο Ewan McGregor το 2008 αφαίρεσε μια μικρή ελιά κάτω από το δεξί του μάτι, η οποία αποδείχθηκε καρκινική.

Η δική του περίπτωση ήταν μια σχετικά «εύκολη» και γρήγορη νίκη, ωστόσο η δημοσιοποίηση του γεγονότος λειτούργησε ως μάθημα για το πώς ακόμα και κάτι φαινομενικά ασήμαντο στο δέρμα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. EPA / ALLISON DINNER

Τον Αύγουστο του 2025, ο McGregor συμμετείχε στην καμπάνια “Brave the Shave” του οργανισμού Macmillan Cancer Support, ξυρίζοντας το κεφάλι του για να συγκεντρώσει πόρους και να εκφράσει την αλληλεγγύη του σε όσους δίνουν μάχη με την ασθένεια.