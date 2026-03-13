Οι εκδηλώσεις και τα πάρτι της εβδομάδας των Όσκαρ 2026 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Lana Condor, η Alexandra Shipp και η Jurnee Smollett ήταν μερικά από τα διάσημα ονόματα που παρευρέθηκαν στο «Club J’adore» του οίκου Dior στο Μπέβερλι Χιλς, το βράδυ της Δευτέρας.

Την Τρίτη, ο Tyriq Withers και η Maika Monroe περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του νέου δράματος της Colleen Hoover, «Reminders of Him», στο Χόλιγουντ.

Την ίδια στιγμή, η σταρ του «Hacks», Meg Stalter, η Margaret Cho και ο Mae Martin έλαβαν τιμητικές διακρίσεις στα 14α ετήσια Βραβεία Queerties.

Στο μεταξύ, ο Conan O’Brien, ο οποίος επιστρέφει ως οικοδεσπότης των Όσκαρ για δεύτερη συνεχή χρονιά, έστρωσε το κόκκινο χαλί μπροστά από το εμβληματικό Dolby Theatre για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής.

Η Teyana Taylor, η Chloé Zhao, η Sheryl Lee Ralph και η Lucy Liu ήταν μεταξύ των τιμώμενων στο δείπνο «Time’s Women of the Year» στο ξενοδοχείο West Hollywood Edition.

«Έχω τόσο άγχος», αποκάλυψε στο Variety η σταρ της ταινίας «One Battle After Another» κατά την άφιξή της.

«Συνειδητοποιώ ότι όλο αυτό πλησιάζει στο τέλος του και πραγματικά το διασκέδασα πολύ. Θα μου λείψουν οι φιλίες που έκανα και όλοι οι όμορφοι άνθρωποι που χαιρόμουν να συναντώ κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν υπέροχο», πρόσθεσε η Taylor.

Την Τετάρτη, η Diane von Furstenberg παρέθεσε το καθιερωμένο ετήσιο δείπνο για τις υποψήφιες των Όσκαρ.

Η λαμπερή λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε τις Gwyneth Paltrow, Katy Perry, Jane Fonda, Tracee Ellis Ross, Demi Moore, Tig Notaro, Ruth E. Carter και Autumn Durald Arkapaw, μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ