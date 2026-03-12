Όσκαρ 2026: Αυτή η ταινία θεωρείται το απόλυτο φαβορί – Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεγάλη βραδιά

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Αμερικής), ενώ για τους Έλληνες σινεφίλ το ραντεβού δίνεται στη 1 π.μ. τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο απολαυστικός Κόναν Ο’Μπράιεν αναλαμβάνει το τιμόνι της παρουσίασης των Όσκαρ 2026, φέρνοντας το χαρακτηριστικό του χιούμορ στη μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου.

Στο πλευρό του, ως συμπαρουσιαστές σε ειδικά τμήματα της βραδιάς, αναμένεται να βρεθούν οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Κρις Έβανς, Τσέις Ινφίνιτι, Ντέμι Μουρ, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Μάγια Ρούντολφ, Γουίλ Αρνέτ, Πριγιάνκα Τσόπρα, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αν Χάθαγουεϊ, Πολ Μέσκαλ και η Γκουίνεθ Πάλτροου.

Η ταινία που θεωρείται το απόλυτο φαβορί

Αν και το «Sinners» του Ryan Coogler έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων με 16 συνολικά (μεταξύ των οποίων για τους Michael B. Jordan και Delroy Lindo), όλα δείχνουν πως η βραδιά θα ανήκει σε άλλη ταινία.

Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, με 13 υποψηφιότητες, θεωρείται αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για το χρυσό αγαλματίδιο Καλύτερης Ταινίας, έχοντας αποκτήσει τεράστια δυναμική τις τελευταίες εβδομάδες.

Στην ίδια κατηγορία, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο με ταινίες όπως το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, το «Marty Supreme» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, το «Frankenstein» και το «F1».

Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα «Hamnet», «The Secret Agent», «Sentimental Value» και το «Train Dreams».

Το μουσικό κομμάτι της μεγάλης βραδιάς του κινηματογράφου θα είναι εξίσου δυνατό, με τους Μάιλς Κέιτον και Ραφαέλ Σαντίκ να ανεβαίνουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το τραγούδι της ταινίας «Sinners», έχοντας μαζί τους σπουδαίους μουσικούς όπως η Μπρίτανι Χάουαρντ και ο Μπάντι Γκάι.

Το ρυθμό θα δώσουν και οι KPop Demon Hunters, ενώ η μεγάλη στιγμή της βραδιάς θα ανήκει στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία θα αποτίσει φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «The Way We Were», Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η γιορτή συνεχίζεται μέχρι το πρωί στα πιο λαμπερά after-parties του Χόλιγουντ.

Το Netflix ετοιμάζει τη δική του εκδήλωση, ενώ το θρυλικό πάρτι του Vanity Fair αλλάζει φέτος τοποθεσία και μετακομίζει στο LACMA.

Το «Gold Party» των Jay-Z και Beyoncé στο Chateau Marmont παραμένει ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς της βραδιάς.

Την ίδια στιγμή, η Madonna διοργανώνει για 18η χρονιά το δικό της exclusive πάρτι, προσφέροντας στους καλεσμένους της ακόμα και δωρεάν μεταφορά για την επιστροφή τους.