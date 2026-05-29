Ολίβια Ροντρίγκο: Απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα – «Νιώθω ότι έχουμε κανονικοποιήσει την παιδοφιλία»

Η Ολίβια Ροντρίγκο απάντησε στην κριτική που δέχτηκε, σχετικά με ένα μίνι babydoll φόρεμα που επέλεξε να φορέσει σε σκηνή, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον Guardian, η νεαρή ποπ σταρ δέχθηκε σωρεία αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την εμφάνισή της στο Teatre Grec της Βαρκελώνης στις 8 Μαΐου, τη στιγμή που ερμήνευε τη πρόσφατη επιτυχία της «Drop Dead».

Ένα ανάλογο ρούχο φοράει και στο εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της.

«Αυτό με έχει στεναχωρήσει πολύ», δήλωσε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Popcast των New York Times.

«Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι έχω φορέσει στη σκηνή ρούχα που ίσως ήταν πιο αποκαλυπτικά…και θεωρήθηκαν απόλυτα αποδεκτά. Αλλά το ότι ήμουν πλήρως καλυμμένη με ένα φόρεμα που κάποιοι θεώρησαν παιδικό, αυτό κρίθηκε ακατάλληλο. Θεωρώ πως δείχνει πόσο πραγματικά έχουμε κανονικοποιήσει την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας», πρόσθεσε η Ροντρίγκο.

Olivia Rodrigo speaks out on criticism for wearing babydoll dresses during Popcast interview:



“What’s really, like, disturbing is I feel like I have worn outfits that are revealing on stage. Like I’ve been on stage in like a sparkly bra, little shorts, which is my right. That’s… pic.twitter.com/eryPqP5EDZ— Pop Base (@PopBase) May 27, 2026

Όπως εξήγησε, τα κορίτσια μεγαλώνουν με μια γνώριμη προειδοποίηση: «Μην το φοράς αυτό γιατί τότε ένας άντρας θα σεξουαλικοποιήσει το σώμα σου και θα φταις εσύ». Είναι τόσο παράξενο», τόνισε.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα έσπευσε να διευκρινίσει πως η συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει. Αντιθέτως, όπως είπε, η έμπνευσή της προήλθε από την εμβληματική punk σκηνή της δεκαετίας του ’90.

«Ένιωθα ότι έμοιαζα στην Κάθλιν Χάνα ή την Κόρτνεϊ Λαβ, γυναίκες που αποτελούν πρότυπα για εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ενώ η Κόρτνεϊ Λαβ μέσα από stories στο Instagram εξέφρασε τη στήριξή της προς τη νεαρή τραγουδίστρια.

Με αφορμή το επερχόμενο, τρίτο άλμπουμ της με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου, η Ροντρίγκο θα πραγματοποιήσει περιοδεία στις ΗΠΑ το φθινόπωρο ενώ θα ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη στις αρχές του επόμενου έτους.

Η εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο με το babydoll:

girl you were literally crawling on the floor and lifting up your dress showing your panties. a man wasn’t sexualizing your body, YOU were sexualizing yourself in a babydoll pic.twitter.com/QX1WKnP0MT https://t.co/cMEaNCtYpB— dio (@dioxsaint) May 27, 2026

Πηγή: ΑΠΕ Ε- ΜΠΕ