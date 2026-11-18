Στην υπόθεση των φούρνων «Το Χωριάτικο», τα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αφορούν περισσότερα από 90 ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις και άλλα επενδυτικά προϊόντα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης με διάταξή του έχει ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 90 ακίνητα, ενώ στο έλεγχο της Αρχής βρίσκονται τουλάχιστον 210 πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες.

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Όμως τα ευρήματα δείχνουν ότι εδώ και πολλά χρόνια τα ελεγχόμενα πρόσωπα κατάφερναν να δρουν ανενόχλητα και να περνούν κάτω από τα ραντάρ ελέγχου των αρμόδιων αρχών, χωρίς κανένας από όσους είχαν υποχρέωση και δυνατότητα να αντιληφθούν το τι γινόταν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο πλαίσιο της συνεργασίας της με αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού, εντόπισε χρηματικά ποσά που δεν είχαν χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα και παρέμεναν άγνωστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα που διεξάγεται υπό την επίβλεψη του κ. Βουρλιώτη και ήδη ετοιμάζεται πόρισμα με όλα τα ευρήματα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα το οποίο άμεσα θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ