Σταμάτης Κραουνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τoν θάνατο της μητέρας του – Το «αντίο» του συνθέτη

Βαρύ είναι το πένθος που βιώνει ο Σταμάτης Κραουνάκης μετά τον θάνατο της πολυαγαπημένης του μητέρας, μια είδηση που συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο καταξιωμένος συνθέτης θέλησε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του, αλλά και έναν στενό φίλο του χώρου, μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη του ανάρτηση μετά την απώλεια, ο Σταμάτης Κραουνάκης εξέφρασε τον ανείπωτο πόνο του για τον χαμό της μητέρας του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον σκηνογράφο και εικαστικό Νίκο Στεφάνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την ίδια ημέρα, σε ηλικία 92 ετών.

Τι έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Facebook

«Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό. Όσοι έχουν ακόμα ανάγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους πολιτικών υποσχέσεων, απολύτως κατανοητό.

Αλλά όπως θα παρατηρείτε, η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντουρου ντουρου. Έχουν ξεμείνει κάτι κοπέλες σουμπρετοωριμοπο***κες, που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν στον μετριοπαθή προβληματισμό τους. Και χρησιμοποιούν εδώ το σοσιαλ μηντιο ελαφρώς σαν τον απόπατο τους.

Δεν σωστό! Απ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη. Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει. Όνειρα. Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπέροχη φωνή. Η Μαρία. Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο», έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η ανάρτηση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Facebook: