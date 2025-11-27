Ο Snik θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας – Έγκυος η σύντροφός του

Ο Snik θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας, καθώς η σύντροφός του, Marta Aharonian, διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα φημολογούνταν ότι η σύντροφός του είναι έγκυος, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση.

Το βράδυ της Τετάρτης (26/11) ο Snik έδωσε το παρών στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”. Απαντώντας στον Γρηγόρη Μπάκα επιβεβαίωσε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει πατέρας, ωστόσο δεν αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει η σύντροφός του.

Χαρακτηριστικά ο Snik είπε: “Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας. Θα το δείτε το φύλο! Να ευχηθείς με έναν πόνο!”. Το ζευγάρι όπως φαίνεται περνά μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του και μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς τους. Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και μερικά χρόνια ξεκίνησε να κάνει κοινές αναρτήσεις από το 2023, ενώ όσον αφορά το επάγγελμά της είναι ιδιοκτήτρια καταστήματος με υπηρεσίες ομορφιάς και περιποίησης στην Κηφισιά.