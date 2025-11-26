Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Πάλεψε σαν «θηρίο» αλλά τον λύγισαν τα «όργια» του Εμπαπέ (Βίντεο)

Ο Ολυμπιακός πάλεψε αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε άλλη άποψη και με 4 γκολ οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη με 4-3 στο Φάληρο.

Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες έμειναν στους 2 βαθμούς στην βαθμολογία της League Phase του Champions League και η πρόκριση στην επόμενη φάση έγινε ακόμα πιο δύσκολη. Τα γκολ για τους Πειραιώτες σημείωσαν οι Τσικίνιο (8′), Ταρέμι (52′) και Ελ Κααμπί (82′).

Πάντως, αυτό που προβληματίζει περισσότερο τον τεχνικό του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της συνέχεια της χρονιάς είναι οι τραυματισμοί των Τσικίνιο, Πιρόλα και Ποντένσε που αποχώρησαν με αναγκαστικές αλλαγές από την αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει προβάδισμα με το φοβερό σουτ του Τσικίνιο στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης βάζοντας φωτιά στο «Γ’ Καραϊσκάκης».

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση όμως ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με τρία γκολ σε επτά λεπτά έκανε το 1-3 (22′-24′-29′) για τους Ισπανούς.

Ο Ταρέμι μείωσε στο 52ο λεπτό για το 2-3 αλλά και πάλι ο Εμπαπέ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και έκανε το 2-4 οκτώ λεπτά αργότερα.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε και πάλι να μειώσει σε 3-4 με τον Ελ Κααμπί στο 82ο λεπτό του αγώνα.

Μάλιστα, ο Μαροκινός ένα λεπτό αργότερα έχασε ευκαιρία να κάνει το 4-4.