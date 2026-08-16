Μαρία Βοσκοπούλου: Το πάρτι για τα 25α γενέθλιά της – Στο πλευρό της η Άντζελα Γκερέκου
Η κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου γιόρτασε τα 25α γενέθλιά της με αγαπημένα της πρόσωπα.
Ξεχωριστή ήταν η φετινή 15η Αυγούστου για τη Μαρία Βοσκοπούλου, καθώς η νεαρή ηθοποιός είχε διπλό λόγο να γιορτάζει: τα γενέθλιά της αλλά και την ονομαστική της εορτή.
Η κόρη του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου συμπλήρωσε τα 25 της χρόνια και γιόρτασε την ιδιαίτερη ημέρα έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της και αγαπημένα της πρόσωπα.
Το πάρτι για τα 25α γενέθλιά της
Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στα social media, η Μαρία Βοσκοπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα.
Στο πλευρό της βρισκόταν φυσικά η Άντζελα Γκερέκου, η οποία διατηρεί έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό με την κόρη της.
Η Μαρία έσβησε τα κεράκια της τούρτας της, με τις φωτογραφίες από τη βραδιά να αποτυπώνουν τις όμορφες οικογενειακές στιγμές.
Η Άντζελα Γκερέκου είχε ήδη ευχηθεί δημόσια στην κόρη της για τη διπλή γιορτή της, κάνοντας μία ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον Τόλη Βοσκόπουλο και αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας της συνήθιζε να την αποκαλεί «παιδί της Παναγίας».
Η Μαρία Βοσκοπούλου γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 2001 και τα τελευταία χρόνια ακολουθεί τα δικά της βήματα στον χώρο της υποκριτικής.
Πηγή: TLIFE
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις