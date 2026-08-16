Μαρία Βοσκοπούλου: Το πάρτι για τα 25α γενέθλιά της – Στο πλευρό της η Άντζελα Γκερέκου

Ξεχωριστή ήταν η φετινή 15η Αυγούστου για τη Μαρία Βοσκοπούλου, καθώς η νεαρή ηθοποιός είχε διπλό λόγο να γιορτάζει: τα γενέθλιά της αλλά και την ονομαστική της εορτή.

Η κόρη του αείμνηστου Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου συμπλήρωσε τα 25 της χρόνια και γιόρτασε την ιδιαίτερη ημέρα έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της και αγαπημένα της πρόσωπα.

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Το πάρτι για τα 25α γενέθλιά της

Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στα social media, η Μαρία Βοσκοπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της σε ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα.

Στο πλευρό της βρισκόταν φυσικά η Άντζελα Γκερέκου, η οποία διατηρεί έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό με την κόρη της.

Η Μαρία έσβησε τα κεράκια της τούρτας της, με τις φωτογραφίες από τη βραδιά να αποτυπώνουν τις όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Η Άντζελα Γκερέκου είχε ήδη ευχηθεί δημόσια στην κόρη της για τη διπλή γιορτή της, κάνοντας μία ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον Τόλη Βοσκόπουλο και αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας της συνήθιζε να την αποκαλεί «παιδί της Παναγίας».

Η Μαρία Βοσκοπούλου γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 2001 και τα τελευταία χρόνια ακολουθεί τα δικά της βήματα στον χώρο της υποκριτικής.

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Πηγή: TLIFE