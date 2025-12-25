Ο Φοίβος αποκάλυψε πως γράφτηκαν τα “Χριστούγεννα” της Δέσποινας Βανδή (βίντεο)

Την άγνωστη ιστορία για το τραγούδι «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή, που έχει γίνει συνώνυμο της πιο γιορτινής περιόδου του χρόνου, αποκάλυψε ο Φοίβος.

Σε βίντεο που ανέβασε από τον λογαριασμό του στο TikTok, ο δημιουργός αποκάλυψε ότι πίσω από τη διαχρονική επιτυχία της Δέσποινας Βανδή κρύβονται προσωπικά βιώματα.

Όπως είπε, η έμπνευση ήρθε ένα βράδυ Παραμονής Χριστουγέννων, όταν ταξίδευε στο εξωτερικό και άκουγε τοπικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έδιναν ιδιαίτερο χρώμα στην ατμόσφαιρα. Τότε, περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, ένιωσε πως ήθελε να δημιουργήσει ένα «δικό μας» τραγούδι, ένα ελληνικό σήμα κατατεθέν για τις γιορτές.

«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου.

Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν. Έπειτα διανύθηκε μια μεγάλη απόσταση και δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε», περιέγραψε ο Φοίβος.

«Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά την Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω ζευγαράκια πιασμένα χέρι χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστούγεννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε.

Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά. Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη», είπε ακόμα, στέλνοντας τις ευχές του για τα Χριστούγεννα.