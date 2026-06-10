Akylas: Ετοιμάζει δύο μεγάλα live σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

O Akylas ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ», μέσα στο πλαίσιο της οποία θα δώσει δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Την Τρίτη (23/06) στη Μονή Λαζαριστών στην Αθήνα θα είναι η πρώτη στάση και η δεύτερη την Τρίτη (30/06) στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών.

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Φέτος το καλοκαίρι ο Akylas αναμένεται να ταξιδέψει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, ενώ η εμφάνιση του στην Αθήνα πρόκειται μία από τις πιο ξεχωριστές στάσεις της περιοδείας. Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται και η αστείρευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του.

Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στο «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ», στηρίζοντας μια περιοδεία που φέρνει τη μουσική πιο κοντά στο κοινό. Μέσα από τη στήριξη συναυλιών και μουσικών εμπειριών, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα σε στιγμές που μας ενώνουν, μας εμπνέουν και γεμίζουν την καθημερινότητά μας με θετική ενέργεια. Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ο τραγουδιστής δημιουργεί ακριβώς μια τέτοια εμπειρία: μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παλμό και δυνατές στιγμές που μένουν αξέχαστες