Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω στο Survivor»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (27/02) καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου. Μεταξύ άλλων η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε για τον λόγο που είπε όχι στο Survivor.

Αρχικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου είπε: «Πριν δύο χρόνια ήταν η πρώτη φορά που με πήραν για να μου προτείνουν να πάω στο Survivor».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια η ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω, όχι στην κακουχία και στο φαγητό, αλλά δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω εύκολα στο στρατηγικό κομμάτι».

«Εγώ είμαι πολύ ανοικτό βιβλίο, δεν έχω ούτε κολπάκια, ούτε στρατηγικές. Οπότε, ή θα με έτρωγαν λάχανο από την πρώτη εβδομάδα γιατί αποκλείεται να είχα σκεφτεί όσο πονηρά θα έπρεπε να σκεφτώ ή θα περνούσα πάρα πολύ άσχημα», ανέφερε.