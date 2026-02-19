Μια νέα κοινή εμφάνιση που συζητήθηκε πραγματοποίησαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου. Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαλαροί.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το ζευγάρι δεν δίστασε να ποζάρει μαζί στον φωτογραφικό φακό, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή χημεία που υπάρχει ανάμεσά τους.

Μάλιστα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκε μια σέλφι τους μέσω Instagram Stories, την οποία η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναδημοσίευσε άμεσα στο δικό της προφίλ.

Αν και οι δύο ηθοποιοί επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, οι τελευταίες τους δημόσιες εμφανίσεις μαρτυρούν μια πιο εξωστρεφή στάση.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο ηθοποιός:

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη άρχισε να απασχολεί έντονα τα μέσα ενημέρωσης στις αρχές Νοεμβρίου του 2024, όταν τα πρώτα δημοσιεύματα άρχισαν να κάνουν λόγο για ένα νέο ειδύλλιο που μετρούσε ήδη δύο μήνες.

Η πλήρης επισημοποίηση της σχέσης τους στα μάτια του κοινού έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, τότε που το ζευγάρι ταξίδεψε στο Παρίσι και μοιράστηκε την πρώτη του κοινή φωτογραφία στα social media.