Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία της συζύγου του – To σοβαρό πρόβλημα υγείας

Η πρόσφατη απώλεια της Κίλι Σφακιανάκη, έπειτα από μια γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια, σκόρπισε θλίψη στον οικογενειακό της κύκλο και στα media. Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη,άφησε πίσω της τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

H κηδεία, που πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σημαδεύτηκε από μια ηχηρή απουσία, αυτήν του ίδιου του Νότη Σφακιανάκη.

Όλα όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας

Εν μέσω των σεναρίων (που αρχικά έκαναν λόγο για πρόβλημα στη μέση), ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε το πρωί της Δευτέρας (10/11) το δικό του ρεπορτάζ μέσα από την εκπομπή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε ο παρουσιαστής, ο Νότης Σφακιανάκης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον κρατά κλεισμένο στο σπίτι, το οποίο μάλιστα είναι διαφορετικό από αυτό όπου διέμενε η Κίλι.

«Μαθαίνω για κάποια θέματα υγείας που τον κρατούν μέσα στο σπίτι. Είναι σοβαρότερο θέμα υγείας από το ότι πονάει η μέση του», ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ακόμη και αυτή τη φορά, ο τραγουδιστής, γνωστός για την επιλογή του να διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έχει κάνει την παραμικρή τοποθέτηση, επιβεβαιώνοντας έτσι τον σεβασμό του στην ιδιωτικότητα.

Να θυμίσουμε ότι η τελετή της αποτέφρωσης ξεκίνησε στη 1:45 το μεσημέρι και ήταν απόλυτα σύμφωνη με τις τελευταίες επιθυμίες της Κίλι Σφακιανάκη. Η ίδια είχε ζητήσει να γίνει αποτέφρωση και η τελετή να συνοδευτεί από αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν, ξεχώρισε το «Let Her Go» των Passenger, μια συγκινητική και συμβολική επιλογή για το οριστικό «αντίο».

Τα δίδυμα παιδιά της, ο Απόλλωνας και η Αφροδίτη, ήταν παρόντα και οι λόγοι τους για τη μητέρα τους συγκίνησαν βαθιά όλους τους παρευρισκόμενους.