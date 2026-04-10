Λύγισαν τα σίδερα στην ομιλία του Ράζβαν Λουτσέσκου στην κηδεία του πατέρα του: “Ελπίζω να είσαι περήφανος”

Σε μία ατμόσφαιρα ασήκωτη συγγενείς και φίλοι του Μιρτσέα Λουτσέσκου είπαν τον τελευταίο αντίο στον θρυλικό προπονητή.

Η κηδεία τελέστηκε με στρατιωτικές τιμές, όπως άρμοζε σε μια προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άφησε το αποτύπωμά της σε μια ολόκληρη χώρα. Όλοι ήταν εκεί. Άνθρωποι του ποδοσφαίρου, παλιοί συνεργάτες, παίκτες, φίλοι, αλλά και απλοί πολίτες.

Τραγικές φιγούρες, οι συγγενείς με τον προπονητή του ΠΑΟΚ και γιο του σπουδαίου προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου που υπέφεραν βουβά κατά την διάρκεια της πομπής που οδήγησε το φέρετρο του πατέρα του στο κοιμητήριο Μπελού.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία, στην οποία απηύθυνε ένα τελευταίο μήνυμα στον πατέρα του: «Ελπίζω ότι από εκεί ψηλά είναι ικανοποιημένος με όσα πέτυχες εδώ κάτω».

Στα ρουμανικά ΜΜΕ δεν επετράπη η παρουσία μέσα στην εκκλησία «Άγιος Ελευθέριος» και η μετάδοση πλάνων, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ «έσπασε» και συγκίνησε το συγκεντρωμένο πλήθος μιλώντας για τον πατέρα του, που ήταν και ο μέντοράς του.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός και νυν τεχνικός διευθυντής στις Ελπίδες της Ρουμανίας, Μάριους Νικουλάε, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία του Ραζβάν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος είπε ότι ελπίζει ο πατέρας του εκεί ψηλά να είναι περήφανος και ευχαριστημένος για όσα κατάφερε».

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι βρέθηκαν το προηγούμενο διήμερο στην Arena Națională για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σπουδαίο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı



80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu.



Lucescu, dün Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da yapılan törenin ardından bugün ise Aziz Eleftherios Kilisesi'nde gerçekleşen cenaze töreniyle son… pic.twitter.com/hppN6LiZFw April 10, 2026

Να σκύψουν με σεβασμό μπροστά στη μνήμη του και να αγκαλιάσουν τον Ραζβάν, που για ώρες στάθηκε όρθιος, δεχόμενος και ανταποδίδοντας το κύμα αγάπης για τον πατέρα του.