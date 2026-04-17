Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη – Τι ανέβασε (vid)

Στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, παραμένει η Τίνα Μεσσαροπούλου, καθώς ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δίνει τη δική του μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Η δημοσιογράφος, που από την πρώτη στιγμή βρίσκεται έξω από τη ΜΕΘ, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, αποτυπώνοντας την κρισιμότητα των στιγμών αλλά και τη στήριξη που δέχεται η οικογένειά της.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης 15 Απριλίου, όταν ο 53χρονος Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ενώ έπινε τον πρωινό του καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η διάγνωση των γιατρών έδειξε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση εμβολισμού.

Η πρώτη ανάρτηση για τον σύζυγό της

Στην ανάρτησή της, η Τίνα Μεσσαροπούλου μοιράστηκε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση στη Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στη σοβαρή περιπέτεια υγείας του στενού του συνεργάτη, δείχνοντας παράλληλα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο Γιώργος Μυλωνάκης διανύει το δεύτερο εικοσιτετράωρο διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Τα νέα από το ιατρικό ανακοινωθέν φέρνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς η κατάστασή του παραμένει σταθερή και δεν έχει παρουσιάσει επιδείνωση.

Οι θεράποντες ιατροί θεωρούν αυτή τη σταθερότητα ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό κλινικό στοιχείο, αφού στην Εντατική κάθε ώρα που περνά χωρίς επιπλοκές θεωρείται ένα μικρό βήμα προόδου.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Απριλίου, οι γιατροί έχουν ξεκινήσει τη σταδιακή προσπάθεια διακοπής της καταστολής.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά προσεκτική και αργή διαδικασία, η οποία θα επιτρέψει στο ιατρικό προσωπικό να αξιολογήσει τη νευρολογική ανταπόκριση του ασθενούς και τη συνολική λειτουργία του εγκεφάλου του.