Θάνατος Μυρτούς στην Κεφαλονιά: Αποποιούνται τις ευθύνες οι 3 συλληφθέντες – Κατηγορούν μέχρι και τους γιατρούς

Ολοκληρώθηκαν γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 17/4 οι απολογίες των τριών συλληφθέντων για τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Ο 26χρονος, ο 23χρονος και ο 22χρονος βρέθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι θα αποφασίσουν εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα το αν θα τους κρίνουν προφυλακιστέους ή αν θα τους αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.

Εν τω μεταξύ, στις 15:00 το μεσημέρι οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη Μυρτώ στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Κεφαλονιά: Αποποιούνται κάθε ευθύνη οι 3 συλληφθέντες

Νωρίτερα, οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας κουκούλες και αλεξίσφαιρα γιλέκα στα δικαστήρια Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης, όπως το ανέπτυξε ο δικηγόρος Χρήστος Τσόλκας, που υπερασπίζεται τον 22χρονο κατηγορούμενο, είναι ότι η δίωξη σε βάρος του εντολέα του είναι νομικά αβάσιμη, καθώς -όπως υποστήριξε- δεν προκύπτει συμμετοχή του ούτε στην προμήθεια ούτε στη χρήση ουσιών, ενώ επικαλέστηκε και νέα στοιχεία, όπως τηλεφωνικές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές, που κατά την άποψή του επηρεάζουν ουσιαστικά την υπόθεση και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 23χρονου φίλου της Μυρτώς Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα όχι μόνο για τις κινήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που η 19χρονη διακομίστηκε ζωντανή στο νοσοκομείο, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο εντολέας του δεν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, αμφισβήτησε την εικόνα που διαμορφώνεται σε βάρος του και κατήγγειλε διαρροή προσωπικού υλικού από το κινητό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Μυρτώς και η πολιτεία και ο υπουργός , ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που ήταν ; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από κει και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε κι εμάς τι έγινε .

Ο εντολέας μου πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να τη πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και καθάριζε το δωμάτιο. Δεν ξέρω τι καθάριζαν κι ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Το κινητό, πήγε στο νοσοκομείο, πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρή και μετά το πήγε στο μαγαζί που σύχναζαν εκεί , για να το πάρει η φίλη της. Ένα παιδί 23 χρονών το οποίο δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για τίποτα και τον χαρακτηρίζει η εισαγγελέας ως επικίνδυνο και τον φέρει με μια βαριά κατηγορία που οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη, θα τα πούμε» είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος Χρήστος Τσόλκας, που υπερασπίζεται τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα σημείωσε πως παρά τις αντιφάσεις και τα ανοιχτά ερωτήματα της υπόθεσης, το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι αν υπήρξε ουσιαστική προσπάθεια παροχής βοήθειας προς την 19χρονη και έγκαιρη κινητοποίηση για τη διακομιδή της, στοιχείο που –κατά την άποψή του– δεν συνάδει εύκολα με τη βαρύτητα της κατηγορίας όπως αυτή αποδίδεται.

Παράλληλα, η υπεράσπιση φαίνεται να στηρίζει τη θέση της και σε παλαιότερο νομικό προηγούμενο, εκτιμώντας ότι η τελική αξιολόγηση των πράξεων ή παραλείψεων πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια και χωρίς νομική υπερβολή.