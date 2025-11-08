Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα – Απών ο Νότης από την τελετή

Σε κλειστό κύκλο, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, την Κίλι Σφακιανάκη στη Ριτσώνα. Η σύζυγος του τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του.

Η οικογένειά της σεβάστηκε την τελευταία της επιθυμία για αποτεφρωση, όπως είχε αφήσει σημείωμα πριν τον θάνατό της. Περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο και σε συγκινητικό κλίμα είπαν το τελευταίο «αντίο» στην Κίλι Σφακιανάκη.

Η οικογένεια ταξίδεψε από την Αγγλία για να τιμήσει τη μνήμη της, ενώ ο Νότης Σφακιανάκης δεν παραβρέθηκε στην τελετή. Τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνας και Αφροδίτη, μίλησαν με συγκινητικά λόγια για τη μητέρα τους και στην αίθουσα προβλήθηκαν φωτογραφίες της οικογένειας. Επιπλέον, ακούστηκαν και παίχτηκαν στο πιάνο τραγούδια που είχε ζητήσει η ίδια στο σημείωμά της.

Η Κίλι και ο Νότης γνωρίστηκαν στην Κω το 1984, όταν εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1991 και απέκτησε τα δίδυμα παιδιά τους. Σε παλαιότερη σπάνια συνέντευξή του, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει».

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου μέσω Instagram. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν ανάνηψη για περίπου 40 λεπτά.