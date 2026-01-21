Νίκος Μουτσινάς: «Σε ένα μεγάλο ποσοστό όσων δουλεύουν στην τηλεόραση δίνονται παραπανίσια χρήματα»

Ο Νίκος Μουτσινάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τετάρτης (21/1), λίγο πριν τη θεατρική του πρεμιέρα στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία του και σχολίασε καυστικά πως ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων στην τηλεόραση αμείβεται με υπερβολικά χρήματα.

Η συνάντηση με την Κατερίνα Καινούργιου πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τον Alpha και έδωσε την ευκαιρία στους δύο παρουσιαστές να θυμηθούν δυνατές κοινές τους στιγμές.

Όλα όσα είπε ο Νίκος Μουτσινάς

«Γενικά νομίζω πως με την έλλειψη δεν θέλω να έχω πάρα πολύ σχέση. Ενώ έχω περάσει πολύ ωραίες εμπειρίες στην τηλεόραση, ακόμα και από τα δύσκολα -τώρα το ωραίο δεν κολλάει με το δύσκολο αλλά παρόλα αυτά- κάτι μένει σου δίνει λίγο στην πανοπλία σου, προσθέτεις κομμάτια. Έχω πολύ το μυαλό μου να βλέπω το παρακάτω.

Δηλαδή να δω αυτό που θα ‘ρθει. Οπότε δεν θέλω να έχω γυρισμένο συνεχώς τον αυχένα μου να κοιτάω πίσω και να μου λείπει κάτι γιατί έγινε, έκανε τον κύκλο του, αν ήταν μεγάλος, μικρός δεν έχει σημασία. Οπότε κρατάω το ωραίο, που σου λέω το ωραίο μπορεί να είναι και ένα μάθημα ό,τι κατάλαβα για τον εαυτό μου αυτό ή κατάλαβα τελικά ότι δεν θέλω αυτό και ήθελα αυτό. Και κρατάω και τις ωραίες εμπειρίες», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

«Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς η τηλεόραση, σαν χώρος, για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που εργάζονται, δίνει παραπανίσια λεφτά. Λυπάμαι, αν θα γίνω δυσάρεστος. Δίνει παραπανίσια αλλά έτσι είναι ο χώρος. Δεν σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει να πας να πεις “Κοίταξε, δώσε μου λιγότερα”. Όχι, θα ζητήσει ο καθένας αυτό που πιστεύει, θα πάρει αυτό που πιστεύουν οι άλλοι συνήθως και θα προχωρήσει τη ζωή του», τόνισε ο Νίκος Μουτσινάς.